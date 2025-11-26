کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با بیان اینکه در تعاقب تشدید کمبود و گرانی نهادههای دامی که آثار زیادی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم میگذارد به طور ویژه در دستورکار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار گرفت، افزود: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد یکی از علتهای اصلی این موضوع، احتکار نهادهای دامی از سوی برخی سوداگران اقتصادی است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه کمبود نهادههای دامی زمینه نارضایتی فعالان اقتصادی را در این حوزه ایجاد میکند، عنوان داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر دپوی نهادههای وارداتی و در عملیاتی مشترک با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی با بهرهگیری از سامانههای در اختیار و بررسی از میزان واردات نهادها مشخص گردید ۵ شرکت با سو استفاده از وضعیت کمبود نهاده در کشور بالغ بر ۴۲ هزار و ۲۲۰ تن نهاده دامی از نوع ذرت، جو و سویا وارداتی را احتکار و از عرضه آن خودداری کردهاند.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به دستگیری ۵ متهم و تشکیل ۵ پرونده در این زمینه، خاطر نشان کرد: متهمان این پرونده به مبلغ ۴۶۷ میلیارد تومان جریمه شدند.
سردار رحیمی بیان داشت: هموطنان گرامی میتوانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص احتکار و قاچاق کالا و سایر جرایم اقتصادی را با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.
