  1. استانها
  2. فارس
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

علی‌پور: الگوی مشترک محرومیت‌زدایی شیراز مسیری منظم و قانونمند است

علی‌پور: الگوی مشترک محرومیت‌زدایی شیراز مسیری منظم و قانونمند است

شیراز_جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس در قرارگاه محرومیت‌زدایی احمدبن‌موسی(ع) با بیان اینکه الگوی مشترک محرومیت‌زدایی در شیراز به مدل پایدار تبدیل شده است، گفت: این الگو، منظم و قانونمند است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید علی‌پور ظهر چهارشنبه در همایش جهادگران بسیجی شیراز بیان کرد: الگوی مشترک محرومیت‌زدایی در شیراز به مدل پایدار تبدیل شده و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، بودجه مشخص و برنامه ثابت برای ۴۱ محله هدف پیش می‌رود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: حمایت از زنان سرپرست خانوار، ایجاد فرصت‌های اشتغال، رسیدگی به مناطق حاشیه‌نشین و پیگیری وضعیت محلات محروم از جمله این فعالیت‌ها بوده است.

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس در قرارگاه محرومیت‌زدایی احمدبن‌موسی (ع) تأکید کرد: این مسیر باید بدون وقفه ادامه یابد تا عدالت اجتماعی گسترده‌تر شود.

کد خبر 6669026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها