به گزارش خبرگزاری مهر، مجید علیپور ظهر چهارشنبه در همایش جهادگران بسیجی شیراز بیان کرد: الگوی مشترک محرومیتزدایی در شیراز به مدل پایدار تبدیل شده و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، بودجه مشخص و برنامه ثابت برای ۴۱ محله هدف پیش میرود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده گفت: حمایت از زنان سرپرست خانوار، ایجاد فرصتهای اشتغال، رسیدگی به مناطق حاشیهنشین و پیگیری وضعیت محلات محروم از جمله این فعالیتها بوده است.
جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس در قرارگاه محرومیتزدایی احمدبنموسی (ع) تأکید کرد: این مسیر باید بدون وقفه ادامه یابد تا عدالت اجتماعی گستردهتر شود.
