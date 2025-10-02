علی‌ پور:جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) باید تثبیت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید علی پور ظهر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی برگزارکنندگان مراسم عبادی اعتکاف استان فارس با بیان اینکه شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) است، گفت: باید این جایگاه به درستی تبیین و به دیگران معرفی شود.

وی مثالی از یک مسافر مشهد زد که پس از زیارت حرم امام رضا (ع) به زیارت حضرت معصومه (س) نیز می‌رود و اظهار امیدواری کرد که شیراز نیز به گونه‌ای معرفی شود که مسافران پس از ورود به آن، ناخودآگاه متمایل به زیارت حرم حضرت شاهچراغ (ع) و دیگر امامزادگان شوند.

سرهنگ علی پور برگزاری مراسم اعتکاف را گامی مهم در معرفی این جنبه از شیراز دانست و گفت: باید شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع) و شهر حماسه و ایثار را به گونه‌ای معرفی کنیم که نقش برجسته آن در موضوعات فرهنگی به‌ویژه دوران دفاع مقدس نمایان شود.

جانشین فرمانده سپاه فجر در قرارگاه احمد بن موسی (ع) با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر اهمیت اتحاد مقدس تأکید کرد و آن را پشتوانه پیروزی در برابر دسیسه‌های دشمنان دانست.

وی همچنین به نقش مهم مردم و تشکل‌های مردمی در کنار نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: مردم ما به خاطر وطن‌دوستی در کنار نیروهای مسلح قرار گرفتند و این عامل پیروزی در جنگ ۱۲ روزه بود.

سرهنگ علی پور با بیان اینکه دشمنان همواره در تلاش هستند تا با برجسته کردن نقاط ضعف، ناامیدی را در جامعه تزریق کنند، بر اهمیت امیدآفرینی تأکید کرد و افزود: باید تلاش کنیم تا ناامیدی در مردم ایجاد نشود. نقد سازنده لازم است، اما نباید به گونه‌ای باشد که کلیت نظام و عملکرد آن زیر سوال برود.

جانشین فرمانده سپاه فجر در قرارگاه احمد بن موسی (ع) از حاضران درخواست کرد تا از هم‌اکنون برای جریان‌سازی و آمادگی هرچه بیشتر برای برگزاری باشکوه مراسم اعتکاف در شیراز و سراسر استان فارس تلاش کنند و این مراسم معنوی را فرصتی ویژه برای ارتباط با خداوند متعال دانست.