به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید علی‌پور، صبح دوشنبه در سلسله جلسات قرارگاه محرومیت‌زدای حضرت احمدبن‌موسی (ع) گفت: مردم صاحبان اصلی کشورند و افتخارات انقلاب اسلامی مرهون آنان است.

وی با اشاره به توصیه‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره‌ی ضرورت ریشه‌کنی فقر و محرومیت ادامه داد: هفته گذشته، همراه با مدیران شهری از مجموعه‌ی پروژه‌های محرومیت‌زدایی معرفی‌شده توسط دبیرخانه قرارگاه بازدید شد و نتایج آن برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه‌ی سرمایه انسانی شهرداری شیراز منتقل خواهد شد.

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس در قرارگاه محرومیت‌زدایی احمدبن‌موسی (ع) افزود: شیراز با جمعیتی بیش از دو میلیون نفر و تراکم بالا، در شاخص‌هایی مانند سلامت، آموزش، راه، آب و فاضلاب نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست تا شرایط زندگی در این شهر بهبود یابد.

سرهنگ علی پور تصریح کرد: هدف قرارگاه، گسترش عدالت‌محوری و حرکت جهادی برای ارتقای زیرساخت‌های خدماتی و بهبود کیفیت زندگی در مناطق شهری و روستایی شیراز است.