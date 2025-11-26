دروندپور: هیچ قدرتی توان مقابله با قدرت ایران اسلامی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامرضا دروندپور صبح چهارشنبه در همایش اقتدار بسیجیان شهرستان زریندشت، ضمن تجلیل از حضور گسترده نیروهای بسیجی و اقشار مختلف مردم، بسیج را مجموعهای مقتدر، انقلابی و آماده برای پاسداری از ارزشهای اسلامی ایران دانست.
وی افزود: بسیج ادامهدهنده راه امام حسین (ع) و لشکری است که با ایمان و ایثار، همانند شهید حججی در میدان حاضر است.
امامجمعه زریندشت با تکیه بر کلام رهبر معظم انقلاب و شعار «ما میتوانیم» در گام دوم انقلاب بیان کرد: بسیجیان باور دارند که میتوانند در برابر تمام دشمنان ایستادگی کنند و هیچ قدرتی توان مقابله با قدرت ایران اسلامی را ندارد.
حجتالاسلام دروندپور ادامه داد: دشمنان تلاش کردند بصیرت مردم را تضعیف کنند اما تبعیت از ولایت فقیه، بسیجیان را ثابتقدم نگه داشته است؛ آنها آمادهاند تا با اندیشهای واحد جان و مال خود را فدای اسلام و ایران کنند.
