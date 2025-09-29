به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید علی پور عصر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه های محرومیت زدایی قرارگاه احمد بن موسی (ع) سپاه فجر با بیان اینکه علی‌رغم تصور عمومی، شیراز یکی از محروم‌ترین شهرهای استان فارس است، گفت: هرچند شیراز قطب پزشکی کشور شناخته می‌شود ولی در حوزه بهداشت و درمان، در برخی شاخص‌ها مانند خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی وضعیت مناسبی ندارد، اما در زمینه درمان و پزشکان متخصص، جایگاه خوبی دارد و از این فرصت بهره‌مند است.

وی ادامه داد: در حوزه ورزش، سرانه اماکن ورزشی روباز در شیراز پایین است و در شاخص‌های آموزشی، جایگاه ۳۶ استان و ۳۱ در سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی قرار دارد، همچنین تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها در تمامی مقاطع تحصیلی بسیار بالا است.

جانشین فرمانده سپاه فجر در قرارگاه احمد بن موسی (ع) افزود: در حوزه فرهنگ و هنر، مراکز فرهنگی و سرانه کتابخانه‌های عمومی شیراز در جایگاه‌های پایین‌تر در سطح کشور قرار دارند، به طوریکه مراکز فرهنگی در رتبه ۲۸ و کتابخانه‌ها در رتبه ۳۶ کشوری قرار دارند.

سرهنگ علی پور در ادامه به موضوع محرومیت مناطق شهرستان شیراز اشاره کرد و گفت: حدود ۳۹ درصد از جمعیت فارس در شهرستان شیراز ساکن هستند ولی سهم ۱۰ درصدی از بودجه عمرانی شیراز پاسخگویی محرومیت زدایی این منطقه نیست.

وی در ادامه با اشاره به پروژه های افتتاح شده محرومیت زدایی در قرارگاه احمد بن موسی (ع) افزود: این قرارگاه با همکاری دستگاه‌های مختلف، پروژه‌های متعددی در حوزه‌های شهری، عمرانی، امنیت غذایی، اشتغال و خدمات اجتماعی اجرا کرده است.

سرهنگ علی پور ادامه داد: در طی شش سال، پروژه‌های متعددی با هزینه‌های میلیاردی انجام شده که شامل ساخت و مرمت منازل، تامین آب و امکانات بهداشتی، توزیع لوازم التحریر، و اجرای پروژه‌های اشتغال‌زایی است. در دو سال اخیر، ۹۲۹ پروژه عمرانی به ارزش ۵۵ میلیارد تومان، ۱۶۵ میلیارد تومان پروژه در حوزه‌های مختلف، و خدماتی به ارزش ۳۶ میلیارد تومان انجام شده است.

جانشین فرمانده سپاه فجر در قرارگاه احمد بن موسی (ع) با تاکید بر ضرورت بهره‌برداری بهتر از منابع و اعتبارات و حفظ روحیه خدمت‌رسانی تصریح کرد: باید در حد توان خدمتگذار مردم باشیم.