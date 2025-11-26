برگزاری مانور اقتدار در شاهرود؛ بسیجیان در میدان حاضر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه مانور اقتدار بسیجیان شهرستان شاهرود در خیابان ۲۲ بهمن با حضور گسترده اقشار بسیجیان ولایی شهرستان برگزار شد. این مراسم همزمان با هفته گرامی داشت بسیج و با حضور بسیجیان در قالب اجتماع بزرگ هفته بسیج و رژه خودرویی و موتور برگزار شد و مردم نیز از این برنامه استقبال خوبی کردند.

رژه و مانور بزرگ بسیجیان شهرستان شاهرود در حالی برگزار شد که فرماندهان سپاه استان سمنان و شهرستان شاهرود، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی نیز در این مراسم حضور داشتند.

در این برنامه بسیج ادارات، پایگاه‌های بسیج برادران و خواهران، بسیج طلاب و روحانیان، بسیج دانش آموزی و دانشجویی، بسیج قضات و وکلا و بسیج مستضعفان و گروه‌های جهادی و … در آن حضور داشتند.

سرهنگ محمد مهدی اسماعیلی فرمانده سپاه شاهرود در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر، گفت: گردهمایی بزرگ امروز موسوم به «اقتدار ملت ایران» همزمان با هفته بسیج برگزار شد.

اسماعیلی با بیان اینکه در این رویداد بسیجیان از اقشار مختلف بسیج حضور داشتند، تاکید کرد: نمایش اقتدار بسیجیان همزمان با هفته گرامی داشت بسیج، این یادگار متعالی امام خمینی (ره) از محورهای این رویداد بود.

وی با بیان اینکه تبیین نقش بسیج در اقتدار ملت ایران اسلامی و ترویج روحیه بسیجی از دیگر اهداف این برنامه بود، افزود: در این رویداد اقشار مختلف بسیجیان خواهر و برادر شهرستان شاهرود حضوری مقتدرانه داشتند.

رژه خودرویی و موتوری از جمله بخش‌های این برنامه بود.