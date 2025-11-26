پیشتازی حوزه علمیه در مطالعات اجتماعی اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد عباسی در آئین رونمایی کتاب «اولویت‌های پژوهشی مطالعات اجتماعی اسلامی» که در سالن جلسات انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد، با تأکید بر اهمیت کارهای پژوهشی بنیادین گفت: انتظار این است که این آثار به‌عنوان منابع مهم و اثرگذار در اولویت‌های پژوهشی قرار گیرند و صرفاً در قفسه‌ها برای تزئین باقی نمانند.

وی افزود: این کتاب باید به‌عنوان یک منبع راهبردی، جهت‌دهنده مطالعات و پژوهش‌های این حوزه باشد. مجموعه‌ها باید دست به دست هم دهند تا تلاش‌های مؤلف و گروه علمی آن به نتیجه واقعی برسد؛ کاری که امروز کمتر مجموعه‌ای برای تولید آن زمان می‌گذارد، با اینکه همه بر ضرورت و اهمیت آن اتفاق نظر دارند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با بیان اینکه این اثر می‌تواند مسیر مطالعات اجتماعی با نگاه اسلامی را تقویت کند، اظهار کرد: ضرورت دارد این کتاب در بدنه علمی حوزه دیده شود تا در انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها و نشست‌های علمی مؤثر باشد. نباید منافع و ارزش‌های چنین آثاری فقط محدود به پژوهشگران و دست‌اندرکاران تولید آن بماند. باید این‌گونه آثار به مبنایی برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی علمی تبدیل شوند.

حجت‌الاسلام عباسی در ادامه گفت: مطالعات اجتماعی با نگاه اسلامی امروز یکی از نیازهای روز ما در عرصه تولید علوم انسانی است. این حوزه دانشی می‌تواند امتداد اجتماعی آموزه‌های دینی در فلسفه، فقه و کلام را به عرصه علمی و کارکردهای میدانی منتقل کند.

وی افزود: اولویت‌های پژوهشی، سایه‌ای فراگیر بر تمامی علوم بنیادین و کاربردی ما افکنده است. بسیاری از محققان دغدغه حرکت به سمت تولید علوم انسانی اسلامی روزآمد را دارند و این هنر ماست که بتوانیم این آثار را به مخاطبان واقعی منتقل کنیم.

حجت‌الاسلام عباسی با اشاره به نقش معاونت پژوهش و انجمن‌های علمی گفت: وظیفه ما راهبری دانش و تولید علم در حوزه است و باید حوزه را در جایگاه واقعی خود در عرصه علم و ترویج آن قرار دهیم. جامعه امروز بسیار تشنه این نوع مباحث است و استقبال جامعه نیازمند راهبری دقیق و مستمر ماست.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری میان انجمن‌ها و افراد متخصص ادامه داد: از جمع حاضر خواهشمندم که با برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی به راهکارهایی برای بهره‌گیری بهتر از آثار پژوهشی دست یابند. ما به عنوان خدمتگزار شما، در این مسیر همراه خواهیم بود تا آثار تولید شده در سطح حوزه‌های علمیه و مخاطبان مطالعات دینی و اسلامی به‌طور مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته توسط مؤلف و سایر دست‌اندرکاران این اثر فاخر افزود: امیدوارم آثار تولید شده به صورت مستمر بازتولید و به‌روزرسانی شوند. این آثار نباید تنها یک‌بار تولید شوند، بلکه باید هر سه تا پنج سال یک‌بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند. همچنین آثار پیشین که در زمینه اولویت‌های پژوهشی تولید شده‌اند نیز باید به‌روزرسانی شوند و فاصله موجود با استانداردها و شاخص‌های مطلوب کاهش یابد.

وی با بیان این که تولید این اثر گام بزرگی برای حوزه‌های علمیه است، گفت: با این اثر، حوزه‌های علمیه در عرصه مطالعات اجتماعی اسلامی حتی از نهادهای غیرحوزوی نیز پیشی گرفته‌اند. علاقه‌مندان و پژوهشگران خارج از حوزه نیز به شدت مشتاق بهره‌گیری از این آثار هستند، اما لازم است روش‌های استفاده از این آثار مورد بررسی و برنامه‌ریزی دقیق قرار گیرد.

حجت‌الاسلام عباسی در پایان با تأکید بر تقویت همکاری‌ها افزود: انجمن‌های علمی و مدیران توسعه همکاری‌های حوزه‌های علمیه باید در ارتباط با نهادها و ارگان‌ها و مؤسسات پژوهشی فعال عمل کنند. پیش از این برخی مجموعه‌ها از تولید چنین آثاری مطلع نبودند، بنابراین توجه و اطلاع‌رسانی دقیق برای افزایش بهره‌وری از آثار پژوهشی ضروری است.