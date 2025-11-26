شبکه عملیاتی ترور

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وطن امروز نوشت: سال گذشته پس از آنکه رژیم صهیونیستی توانست طی چند هفته، تعداد زیادی از فرماندهان مقاومت و از جمله شهیدان سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین را ترور کند، موضوع رصدهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و دقت ترورهای این رژیم به یکی از موضوعات مهم در محافل اطلاعاتی و رسانهای منطقه و دنیا تبدیل شد: دلیل موفقیت رژیم صهیونیستی در ترور رهبران و فرماندهان جبهه مقاومت چه بود؟ نکته قابل تأمل اینکه دستگاه عملیات روانی رژیم صهیونیستی در این مدت تلاش داشت نقش عوامل نفوذی و میدانی در این ترورها را برجسته و از این طریق تلاش کند قدرت و موفقیت موساد را القا کند.
با این حال اما به مرور کارشناسان و متخصصان اعلام کردند مجموعه عوامل مختلف و متعددی در دقت و موفقیت عملیاتهای تروریستی رژیم صهیونیستی مؤثر است. در این میان، نقش تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی، پررنگتر از سایر عوامل دانسته شده است؛ بویژه نقش هوش مصنوعی به عنوان ابزار و اهرم آنالیز دادهها و اطلاعات مربوط به افراد ترور شده، بسیار مهم است.
اکنون مشخص شده رژیم صهیونیستی از طریق عوامل نفوذی و میدانی، تلفنهای همراه و ثابت، شبکههای اجتماعی و همینطور با استفاده از ابزارهای سیگنالگیری و ماهوارهها، مجموعهای از دادهها و اطلاعات را درباره اهداف ترور جمعآوری کرده و آنگاه از طریق نرمافزارهای مدرن هوش مصنوعی به آنالیز و پردازش این اطلاعات و دادهها میپردازد. البته نقش هوش مصنوعی تنها به موقعیتیابی افراد ترورشده محدود نمیشود و حتی نحوه عملیات ترور نیز توسط نرمافزارهای هوش مصنوعی طراحی میشود. نکته قابل توجه اینکه نقش هوش مصنوعی به عملیاتهای تروریستی رژیم صهیونیستی محدود نمیشود و طی ماههای اخیر برخی رسانههای بینالمللی فاش کردند حتی طراحیهای مربوط به اجرای عملیاتهای نظامی رژیم صهیونیستی علیه جبهه مقاومت، چه در غزه و لبنان و چه در یمن، عراق و ایران توسط هوش مصنوعی انجام شده است.
بنابراین اکنون کاملاً مشخص است بخش عمدهای از عملیاتهای نظامی و تروریستی رژیم صهیونیستی توسط نرمافزارهای هوش مصنوعی طراحی میشود. بر همین اساس کارشناسان و متخصصان معتقدند بخش زیادی از جنگ رژیم صهیونیستی علیه جبهه مقاومت در بیش از ۲ سال گذشته، بویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، متکی به تجهیزات و ابزارهای مدرن بوده و به همین خاطر میتوان گفت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مدرنترین جنگی است که بشر تاکنون به خود دیده است.
این موضوع، یعنی نقش ابزارهای مدرن از جمله هوش مصنوعی در طراحیهای جنگی و تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا باعث شده است پروتکلهای حفاظتی تا حدود زیادی دستخوش تغییرات شوند. اکنون دیگر مشخص شده هر نوع وسیله دیجیتال و ارتباط جمعی و حتی دوربینهای نظارتی میتواند در حکم سلاح جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی تغییر کاربری دهد. بر همین اساس است که متخصصان معتقدند نهتنها موبایل، تلفن ثابت و حتی بیسیم و پیجر، بلکه تلویزیونها و خودروهای مجهز به آپشنهای دیجیتال و دارای موقعیتیاب نیز میتوانند به ابزارهای جمعآوری داده برای اقدامات نظامی و تروریستی تبدیل شوند؛ موضوعی که تحت عنوان اینترنت اشیا شناخته میشود.
اکنون کاربری جنگی و تروریستی اینترنت اشیا کاملاً برجسته شده است. به همین خاطر بیراه نیست اگر گفته شود پروتکلهای حفاظتی برای تأمین امنیت مقامات و فرماندهان نظامی و شخصیتهای مهم به کلی تغییر کرده است.
نکته قابل تأمل اینکه به واسطه نوپدید بودن این جنگافزارهای تکنولوژیک و از آنجا که بروز و ظهور این پدیده در جریان جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جبهه مقاومت و ایران رخ داده است، اکنون طراحی و به کارگیری پروتکلهای جدید حفاظتی، تجربهای است که برای نخستینبار توسط جبهه مقاومت، خاصه ایران انجام میشود. به عبارتی، حفاظت در برابر تکنولوژی مدرن جنگی و تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا برای نخستین بار در دنیا توسط ارکان مختلف جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران انجام میشود.
نکته مهمتر اینکه به واسطه نوپدید بودن این موضوع، سایر کشورها - حتی کشورهای پیش رو در حوزه دفاعی و امنیتی - تجربه مشابهی در این زمینه نداشته و ندارند که بتوان از تجربیات آنها استفاده کرد. بنابراین میتوان گفت اکنون چشم همه دنیا به ایران است تا ببینند متخصصان و کارشناسان ایرانی چه الگوریتمها و پروتکلهایی برای حفاظت در برابر این تکنولوژی خطرناک تروریستی اندیشیدهاند و به کار میگیرند.
تحول در دانش حفاظت
متخصصان و کارشناسان ایرانی برای مقابله با این حجم و سطح استفاده جنگی و تروریستی از تکنولوژی، چه برنامه و طرحی دارند؟ بدون تردید در مقابل این حجم و سطح از تهدید، مقوله حفاظت نیازمند یک تحول بنیادین است. همانگونه که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، یک جنگ مدرن و تکنولوژیک است و از مدرنترین ابزارها و نرمافزارهای ساخت بشر استفاده میشود، مقابله با آن، چه در میدان جنگ و چه در حوزه حفاظت نیز باید کاملاً مبتنی بر دانش مدرن و متکی بر تکنولوژی روز دنیا باشد.
ایران در میدان جنگ توانست با استفاده از تجربیات عملیاتهای «وعده صادق ۱ و ۲» و از طریق به کارگیری هوش مصنوعی در ارتقای توان و دقت موشکهای خود، عملکرد موفقی داشته باشد. شکست گنبد آهنین و از کار انداختن سامانه چندلایه پدافند موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا، یکی از مظاهر و مصادیق جنگ تکنولوژیک اخیر بود. در جریان عملیاتهای «وعده صادق ۱ و ۲» ایران متوجه شد طرف مقابل از طرق مختلف از جمله جنگ الکترونیک، تلاش میکند فرآیند ردیابی هدف موشکهای ایران را مختل کند.
برخی فرماندهان و مقامات ایرانی اخیراً روایت کردهاند در فاصله عملیات «وعده صادق ۲» تا جنگ ۱۲ روزه، متخصصان و دانشمندان موشکی وزارت دفاع و نیروی هوافضای سپاه با استفاده از تکنیکهای مدرن، از جمله هوش مصنوعی، توانستند ضمن بیاثر کردن سپرهای جنگ الکترونیک رژیم صهیونیستی و آمریکا در مسیر حرکت موشکهای ایران، دقت این موشکها را نیز ارتقا دهند؛ اتفاقی که نتیجه آن در جریان جنگ ۱۲ روزه مشخص شد و به اذعان منابع رژیم صهیونیستی، در همان روزهای نخست جنگ معلوم شد برآوردهای ارتش این رژیم درباره قدرت و دقت موشکهای ایرانی کاملاً شکست خورده است.
این موضوع، یکی از مصادیق و مظاهر استفاده ایران از دانش و تکنولوژی مدرن مانند هوش مصنوعی در مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکاست. شاید بیراه نباشد اگر ادعا شود این سطح از تکنولوژی موشکی، برای بیاثر کردن جنگ الکترونیک دشمن و گذر از لایههای چندگانه پدافند موشکی، اکنون فقط در اختیار ایران است، چرا که در میان قدرتهای موشکی دنیا، تنها ایران است که این توان خود را در یک آزمون سخت ۲ هفتهای و در مقابل قدرتمندترین سامانه دفاع موشکی دنیا مورد استفاده قرار داده و از آن تجارب ارزشمندی اندوخته است.
همانگونه که گفته شد، در کنار مواجهه جنگی و میدانی، در حوزه حفاظت نیز این نبرد تکنولوژیک مطرح است. البته بدیهی است کار متخصصان ایرانی در حوزه حفاظت، بسیار دشوارتر است.
در این نبرد، تکنولوژی و میزان برخورداری از ابزار مدرن بسیار مهم و اثرگذار است. ضمن اینکه همانگونه که گفته شد، به واسطه نوظهور بودن پدیدهها و تهدیدات جدید، تدابیر لازم برای ارتقای ضریب حفاظتی، همه باید خلق شود. به همین خاطر متخصصان و کارشناسان حوزه حفاظت، کار بسیار دشواری پیش رو دارند.
یکی از تجارب مهم جنگ ۱۲ روزه، الگوریتمهای کسب داده و اطلاعات طرف مقابل برای کشف موقعیت مقامات و فرماندهان ایران بود. بر همین اساس قاعدتاً الزامات و ملاحظات ویژهای در این باره ایجاد شده که در قالب پروتکلهای حفاظتی باید رعایت شود. یک نکته بسیار مهم درباره نحوه عملکرد سرویسهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا، اتکای الگوریتمهای شناسایی به موقعیتهاست. متخصصان پیشبینی میکنند نقش هوش مصنوعی در طراحی عملیاتهای تروریستی، آنالیز این موقعیتهاست. به همین خاطر بدیهی است اخلال در فرآیند جمعآوری اطلاعات مربوط به موقعیتها میتواند تأثیر بسیاری بر شکست پروژههای تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا داشته باشد.
اینترنشنال؛ بازوی ترور
نقش شبکه تلویزیونی اینترنشنال در پیگیری سیاستهای رژیم صهیونیستی علیه ایران، موضوع پنهانی نیست. نقش این شبکه تلویزیونی برای رژیم صهیونیستی صرفاً به پیگیری عملیاتهای روانی موساد محدود نمیشود. در جریان جنگ ۱۲ روزه فاش شد این شبکه تلویزیونی که مستقیماً توسط موساد مدیریت میشود، در شناسایی و استخدام مزدوران موساد در درون خاک ایران نقش ویژهای ایفا کرده است. در واقع این شبکه تلویزیونی بعضاً پوششی برای فعالیتهای عوامل موساد در درون ایران بوده است، به گونهای که این شبکه هم در قالب جمعآوری اطلاعات و هم در راستای انجام مأموریتهای عوامل موساد، نقشآفرینی کرده است.
بنابراین اکنون دیگر مشخص شده است که این شبکه تلویزیونی نهتنها عملیاتهای روانی موساد علیه ایران را انجام میدهد، بلکه در حوزه میدانی نیز یک بازوی اجرایی موساد به حساب میآید. یکی از پروژهها و مأموریتهای اینترنشنال، شانتاژ خبری و تلاش برای ایجاد یک جو روانی درباره موضوع حفاظت شخصیتهای جمهوری اسلامی ایران است. پس از توقف جنگ ۱۲ روزه، اینترنشنال تلاش کرد وانمود کند شخصیتها، مقاومات و فرماندهان ایرانی تحت مراقبت ویژه حفاظتی هستند. به عنوان نمونه این شبکه تلویزیونی تاکنون صدها خبر و گزارش منتشر کرده که محتوای آنها القای شرایط ویژه برای حفاظت از شخصیتهای نظام است.
عوامل این شبکه بارها مدعی شدند مقامات و شخصیتهای جمهوری اسلامی به واسطه شرایط ویژه حفاظتی، برنامهها، دیدارها و مأموریتهای خود را لغو کردهاند و کمتر در انظار عمومی ظاهر میشوند. این در حالی است که پس از توقف جنگ، به مرور، مقامات و فرماندهان ایرانی مأموریتهای خود را همانند سابق و قبل از جنگ انجام میدهند. حتی مقامات و فرماندهان ایران در بسیاری از برنامههای عمومی و مناسبتهای ملی و مذهبی شرکت کرده و تصاویر آنها در کنار مردم منتشر شده است؛ پس اصرار اینترنشنال برای پیگیری این ادعای خلاف واقع چیست؟ کارشناسان و متخصصان مسائل حفاظتی معتقدند این پروژه اینترنشنال، در واقع مأموریت جدید موساد به این شبکه است. هدف موساد از این پروژه، تلاش برای اثرگذاری بر تحرکات و برنامههای مقامات و شخصیتهای ایرانی است.
در واقع موساد تلاش میکند از طریق عملیات روانی اینترنشنال باعث شود مقامات و فرماندهان ایرانی، بعضاً برنامهها و دیدارهای خود را به گونهای تنظیم کنند که باعث اثبات دروغگویی اینترنشنال درباره شرایط ویژه حفاظتی شود. به عبارتی عملیات روانی اینترنشنال بر برنامههای حضور مقامات و شخصیتهای ایرانی اثر بگذارد. این موضوع باعث میشود بانک اطلاعاتی موساد درباره شخصیتهای هدف، تکمیل شود. به همین خاطر، یکی از الزامات و ملاحظات حفاظتی، جلوگیری از ایجاد حساسیت ویژه نسبت به این عملیات روانی شبکه صهیونیستی اینترنشنال است.
رعایت ملاحظات حفاظتی از سوی مقامات و شخصیتها موضوعی است که در لایههای مختلف جامعه پذیرش حداکثری دارد. جامعه ایرانی با توجه به شناختی که از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در ۲ سال گذشته بویژه در جنگ ۱۲ روزه پیدا کرده است، یک درک واقعبینانه درباره رعایت الزامات حفاظتی دارد. بنابراین اکنون رعایت پروتکلهای محکم حفاظتی از سوی شخصیتهای نظام، یک مطالبه عمومی و ملی است. ضمن اینکه افکار عمومی به واسطه شناختی که از ماهیت شبکه اینترنشنال بخصوص در جنگ ۱۲ روزه پیدا کرده است، هدف پروپاگاندای این شبکه تروریستی درباره مقوله حفاظت از شخصیتها را میداند. به همین خاطر باید نسبت به عملیات روانی این شبکه مراقب بود و دقت لازم را اعمال کرد.
بر اساس گزارشات منتشر شده، در جریان جنگ ۱۲ روزه، نتانیاهو و سایر مقامات رژیم صهیونیستی در مکانهای امن در عمق ۱۰۰ متری زمین و زیر مراکز حساس خدماتی و بیمارستانها پنهان شده بودند. پس از توقف جنگ ۱۲ روزه نیز نتانیاهو، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از مقامات این رژیم، تحت محدودیتهای شدید حفاظتی قرار گرفتهاند. به عبارتی، با وجود آنکه ابزار و امکانات ماهوارهای مورد نیاز ایران برای رصد و پایش تحرکات مقامات رژیم صهیونیستی به مراتب کمتر از امکانات و ابزار رژیم صهیونیستی و آمریکا برای رصد در ایران است، با این حال مقامات رژیم صهیونیستی شدیدترین پروتکلهای حفاظتی را رعایت میکنند.
در چنین شرایطی که صهیونیستها تحت شدیدترین پروتکلهای حفاظتی هستند، ادعای شبکه تلویزیونی فارسیزبان موساد درباره موضوع حفاظت مقامات ایرانی، قابل تأمل است، لذا بخوبی واضح است این پروژه عملیات روانی اینترنشنال، در راستای اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی تعریف شده است.
نظر شما