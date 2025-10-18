کلاری: المپیاد ورزشی در بیش از ۸ هزار مدرسه فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری ظهر شنبه درآیین افتتاحیه استانی المپیاد درون مدرسه‌ای در دبیرستان دخترانه الگونه ناحیه سه شیراز گفت: المپیاد ورزشی درون مدرسه فارس در بیش از ۸ هزار و یکصد مدرسه به صورت همزمان آغاز شد.

وی ادامه داد: ورزش دانش آموزی از اولویت‌های آموزش و پرورش است لذا هر دانش آموز باید حداقل در یک رشته ورزشی توانمند باشد و مهارت‌های لازم را کسب کند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: امیدوارم این المپیاد ورزشی زمینه‌ای را فراهم کند که هر دانش آموز حداقل در یک رشته ورزشی تبحر داشته باشد.

کلاری گفت: اگر فرد بخواهد یک شهروند خوب و یک انسان تکامل یافته باشد باید در همه ساحت‌های تربیتی به صورت هم زمان پیشرفت کند و همه ساحت‌ها به صورت متوازن رشد کند لذا اگر فرد در همه ساحت‌ها رشد کند اما در ورزش رشد نکند و از لحاظ جسمی ناتوان باشد نمی‌تواند به رشد کامل دست یابد.

وی ادامه داد: ورزش یعنی؛ سلامت جسمی روانی و اجتماعی، بنابراین ما با ورزش می‌توانیم یک انسان مقاوم در برابر مشکلات باشیم بنابراین ورزش می‌تواند روحیه ما را در برابر ناملایمات حفظ و تاب آوری ما را قوی کند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: انسان تا لحظه‌ای که زنده است باید ورزش را سرلوحه کار خود قرار دهد لذا توصیه می‌کنم همه دانش آموزان در این المپیاد ورزشی حضور داشته باشند مهم نیست چه رشته ورزشی انتخاب کنند مهم این است که در المپیاد حضور داشته باشند.

کلاری تصریح کرد: ورزش صبحگاهی را با هدف پویایی و شادابی دانش آموزان در یک هزار مدرسه استان آغاز کردیم بنابراین تلاش داریم دانش آموزان با انجام حرکات پویا و با روحیه ای شاد وارد کلاس‌های درس شوند.