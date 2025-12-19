به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا امروز جمعه اعلام کرد: رئیس جمهور ترامپ متقاعد شده است که سیاست خارجی ما نیاز به نوسازی دارد. ما باید یک سیاست خارجی قویتر بسازیم و این مستلزم آن است که اولویتهای خود را تعریف کنیم. عناصر سیاست خارجی ما باید به ابزارهای نفوذ و قدرت تبدیل شوند. ما اصلاحات اساسی را در سطح نهادی سیاست خارجی خود آغاز کردهایم. کمکهای خارجی باید در راستای منافع ملی ما مورد استفاده قرار گیرند.
وزیر امور خارجه آمریکا بی اشاره به جنگ افروزیهای کشورش در جهان، ادعا کرد: متعهد به رسیدگی به درگیریهای جهانی هستیم، حتی آنهایی که تهدید مستقیمی برای ما نیستند!
«مارکو روبیو» بی اشاره به حمایتهای همه جانبه کشورش از اشغالگران صهیونیست برای قتل عام مردم مظلوم در غزه، مدعی شد: آنچه در نوار غزه اتفاق افتاد یکی از بزرگترین چالشهایی بود که با آن روبرو بودیم. آتشبس در غزه یکی از بزرگترین دستاوردهای ماست، دستاوردی که به آن افتخار میکنیم! توافق برای پایان جنگ در غزه در حال پیشرفت است!
وی ادعا کرد: پاکستان پیشنهاد مشارکت در نیروی بینالمللی تثبیتکننده در غزه را داد، اما برخی از مسائل همچنان حل نشده باقی مانده است. ما هنوز در حال کار روی تشکیل شورای صلح در غزه هستیم. ما هنوز در حال کار بر روی اجرای مرحله اول (طرح به اصطلاح آتش بس) و حرکت به سمت مراحل دوم و سوم در غزه هستیم.
روبیو گفت: جنگ در اوکراین پیچیده است و رئیس جمهور ترامپ گفت که این جنگ ما نیست، بلکه جنگی است که به ارث بردهایم. آنچه ما در اوکراین به دنبال دستیابی به آن هستیم، چیزی است که هر دو طرف میتوانند بپذیرند. ما پیشرفت قابل توجهی در جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین داشتهایم! ما پیشرفت قابل توجهی در جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین داشتهایم.
این مقام آمریکایی افزود: چین یک کشور بزرگ با نقش ژئوپلیتیکی قابل توجه است و ما میخواهیم با آن همکاری کنیم. ما میخواهیم بدون به خطر انداختن تعهداتمان به ژاپن و کره جنوبی، با چین تعامل داشته باشیم.
وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص دخالتهای کشورش در امور داخلی ونزوئلا بر خلاف تمامی کنوانسیونهای بین المللی ادعا کرد: ونزوئلا بزرگترین منبع بیثباتی در منطقه کارائیب است! ونزوئلا با ایران و حزبالله همکاری میکند. روابط نزدیکی بین دولت ونزوئلا و کارتلهای مواد مخدر وجود دارد. ونزوئلا با تروریسم همکاری میکند! ونزوئلا نقطه شروع قاچاق مواد مخدر به کشور ماست.
«مارکو روبیو» با تکرار دخالتهای کشورش در امور داخلی بیروت و در ابراز عصبانیت از حمایتهای دفاعی حزب الله لبنان از کشور لبنان در برابر تجاوزهای رژیم صهیونیستی، ادعا کرد: ما نمیخواهیم حزبالله دوباره توانایی تهدید اسرائیل را به دست آورد. ما امیدواریم که لبنان دولتی قوی داشته باشد و حزبالله دوباره کنترل جنوب را به دست نگیرد! امیدواریم که مذاکرات بین لبنان و اسرائیل راه را برای پیشرفت هموار کرده و از درگیری بیشتر جلوگیری کند.
وی در خصوص سودان هم با طرح ادعایی مضحک و عوام فریبانه مدعی شد: هدف ما توقف درگیری در سودان و دستیابی به آتشبس بشردوستانه تا آغاز سال آینده است! جنایات در سودان نمیتواند ادامه یابد و ما در تلاشیم تا طرفین متخاصم را به میز مذاکره بکشانیم. ما در تلاشیم تا جریان ورود سلاح به سودان از خارج را متوقف کنیم.
نظر شما