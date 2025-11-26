طلسم مهاجمان استقلال شکست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۵ آذر به مصاف هم رفتند.

در نیمه اول این دیدار و در دقیقه ۶، سعید سحرخیزان، مهاجم جوان استقلال، با بهره‌گیری از یک حرکت زیبا توسط اسماعیل قلی‌زاده، گل اول بازی را برای تیمش به ثمر رساند.

در طول فصل بیست و پنجم لیگ برتر، بازیکنان خط حمله استقلال، شامل داکنز نازون، سعید سحرخیزان و محمدرضا آزادی، تنها یک بار موفق به گلزنی شده بودند که آن نیز در دیدار هفته هشتم و از روی نقطه پنالتی توسط سحرخیزان به ثمر رسیده بود.

به جز بازی با فجرسپاسی، مهاجمان استقلال در هیچ دیدار دیگری در لیگ برتر تا هفته دهم، در دیدار با تراکتور در سوپرجام و همچنین در ۴ هفته ابتدایی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ نتوانسته بودند گل بزنند. اما سحرخیزان در دیدار با الوصل، این طلسم را شکست و برای استقلال گل زد، بدون آنکه پنالتی رخ دهد.