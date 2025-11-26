به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه بعد از ظهر چهارشنبه در سفر به عسلویه اظهار داشت: این سفر در راستای پیگیری مصوبات سفر سال گذشته رئیس‌جمهور به استان انجام شده است.

وی افزود: آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و میزان تخصیص اعتبارات پروژه‌های سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر در این سفر بررسی می‌شود.

افتتاح طرح پتروشیمی دالاهو، بازدید از مجتمع گاز پارس جنوبی و افتتاح مدرسه فاطمه زهرا (س) عسلویه برنامه‌های نخستین روز سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به استان بوشهر است.

بازدید از سد دالکی، بزرگراه برازجان - شیراز و بیمارستان هفدهم شهریور برازجان، بررسی مسائل چند طرح تولیدی، بررسی وضعیت مصوبات بانکی سفر استانی رئیس جمهور، جلسه جمع بندی سفر و گفت وگو با خبرنگاران نیز از برنامه‌های روز دوم سفر قائم پناه به استان بوشهر است.