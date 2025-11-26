  1. استانها
  2. بوشهر
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

قائم‌پناه: مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور با جدیت دنبال می‌شود

قائم‌پناه: مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور با جدیت دنبال می‌شود

بوشهر- معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه بعد از ظهر چهارشنبه در سفر به عسلویه اظهار داشت: این سفر در راستای پیگیری مصوبات سفر سال گذشته رئیس‌جمهور به استان انجام شده است.

وی افزود: آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و میزان تخصیص اعتبارات پروژه‌های سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر در این سفر بررسی می‌شود.

افتتاح طرح پتروشیمی دالاهو، بازدید از مجتمع گاز پارس جنوبی و افتتاح مدرسه فاطمه زهرا (س) عسلویه برنامه‌های نخستین روز سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به استان بوشهر است.

بازدید از سد دالکی، بزرگراه برازجان - شیراز و بیمارستان هفدهم شهریور برازجان، بررسی مسائل چند طرح تولیدی، بررسی وضعیت مصوبات بانکی سفر استانی رئیس جمهور، جلسه جمع بندی سفر و گفت وگو با خبرنگاران نیز از برنامه‌های روز دوم سفر قائم پناه به استان بوشهر است.

کد خبر 6669359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها