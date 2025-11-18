آغاز اجرای طرح صیانت از صنعت امنیت سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، علی نوروززاده رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا درهمایش طرح پویان اعلام کرد: هدف طرح پویان تولید محتوای آموزشی امنیت سایبری برای شرکت‌های دارای مجوز آموزش این نوع امنیت است تا تمامی فعالان بخش خصوصی اکوسیستم سایبری را آموزش دهند.

نوروززاده با اشاره به اینکه صدور مجوزهای افتا برای متقاضیان بخش خصوصی در آبان ماه نسبت به مدت مشابه پارسال ۴ برابر شده است، می‌گوید: حاکمیت به بخش خصوصی اعتماد دارد تا بتواند با حضور در دستگاه‌های زیرساختی کشور، آنها را برای افزایش امنیت سایبری کمک کرده و طرح‌های ارتقا امنیت را اجرا کند و این واقعیتی انکارناپذیر است که حاکمیت فقط با همراهی و مشارکت گسترده بخش خصوصی خواهد توانست امنیت سایبری کشور را ایجاد و حفاظت کند.

وی افزود: حساسیت حاکمیت در باره دسترسی شاغلان بخش خصوصی به داده‌ها و سامانه‌های امنیت سایبری زیرساخت‌ها طبیعی است و برای برطرف شدن این دغدغه طرح پویان با جدیت خاصی اجرا خواهد شد تا شاغلان پرتلاش این صنعت با چالش‌های احتمالی پیش رویشان به خوبی آشنا شوند.

وی گفت: برای جبران عقب ماندگی در حوزه فناوری اطلاعات کشور نیز مرکز مدیریت راهبردی افتا از مشارکت، همفکری و همراهی فعالان خصوصی صنعت افتا استقبال می‌کند، تا با همکاری مراکز بالادستی چون ستاد توسعه علم و فناوری افتا، بتوانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم و توصیه می‌شود که بخش خصوصی از این فرصت نیز کمال استفاده را ببرد و همچون گذشته، فعالانه در میدان حضور داشته باشد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا همچنین اعلام کرد: سیاست حاکمیت، کاهش حداکثری وابستگی به محصولات خارجی حوزه امنیت سایبری است و باید محصولات صنعت داخلی افتا، جایگزین محصولات مشابه خارجی شود.

در این همایش محسن پاشا قائم مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، در سخنانی با تشریح چالش‌های پیش روی اکوسیستم سایبری کشور گفت: طبق قانون بودجه، سازمان‌ها و دستگاه‌ها موظفند یک درصد از دارایی خود را در حوزه امنیت سایبری هزینه کنند که لازم است بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های مرتبط با امنیت سایبر حضور فعالی داشته باشند.

معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ایجاد اکو سیستم بیمه سایبری گفت: دولت مکلف شده است تا همه دارایی‌های سایبری خود را بیمه کند و به همین منظور در بودجه سال آینده برای آن، اعتبارات لازم در نظر گرفته شده است.

قائم مقام مرکز ملی فضای مجازی از عزم این مرکز برای برطرف کردن موانع سد راه توسعه فناوری اطلاعات و گسترش امنیت سایبری و همچنین حذف مقررات دست و پاگیر خبر داد.

حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این همایش با بیان اینکه در بخش خصوصی به آگاه سازی و توانمندسازی شاغلان صنعت افتا توجه خاصی نشده است گفت: شرکت‌های مشاوره و آموزش در حوزه امنیت سایبری، باید علاوه بر سازمان‌ها به آموزش شرکت‌های خصوصی توجه خاصی داشته باشند تا تاب آوری سایبری هر چه بیشتر افزایش یابد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، خطاب به فعالان بخش خصوصی امنیت سایبری گفت: اعتماد حاکمیت به بخش خصوصی بسیار مغتنم بوده و ما باید ثابت کنیم که حاکمیت تصمیم درستی گرفته است و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه سایبر امین کشور هستند.