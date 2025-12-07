به گزارش خبرنگار مهر؛ این دستگاهها در قالب گردنبند، انگشتر، دستبند یا ابزارهای قابلحمل طراحی شدهاند تا لایهای پیوسته و همواره فعال از هوش مصنوعی را در نزدیکترین فاصله نسبت به زیست روزمره کاربر قرار دهند. ماهیت این تحول آن است که پوشیدنیها از نقش ابزارهای ثبت داده یا پایش سلامت عبور کردهاند و اکنون به عنوان گرههای تعاملی عمل میکنند.
ابزارهای مذکور الگوهای رفتاری، ترجیحات، نیازهای لحظهای و حتی وضعیت احساسی کاربر را در زمان واقعی دریافت و تحلیل میکنند. هدف اصلی این موج جدید ایجاد نوعی همزیستی کارکردی میان انسان و هوش مصنوعی است که با افزایش کارایی فردی، ارائه همراهی لحظهای و تبدیل فعالیتهای روزمره به دادههای قابل تحلیل، از یادآوری وظایف ساده تا تشخیص احساسات و پشتیبانی از تصمیمگیری را پوشش میدهد.
ابزار «Bee»: دستیار صوتی ساده و کمهزینه
«Bee» با قیمت ۴۹ دلار و ۹۹ سنت یکی از مقرونبهصرفهترین ابزارهای این حوزه محسوب میشود. این آویز کوچک به لباس متصل یا مانند یک دستبند پوشیده میشود و همه صداهای محیط را ثبت میکند تا از دل آن یادآورها و یادداشتهای شخصی ایجاد کند. دکمه قطع شنود در این ابزار فناورانه امکان کنترل حریم خصوصی را فراهم کرده است. اشتراک ماهانه ۱۹ دلاری اپلیکیشن «iOS» تعامل مستقیم با دستگاه، ارائه چکیده روز و نمایش متن گفتگوها را ممکن میکند. خرید استارتاپ سازنده این محصول توسط شرکت آمازون در ماه ژوئیه بیانگر اهمیت این حوزه در راهبرد آینده شرکتهای بزرگ فناوری است.
ابزار «Friend»: همراه احساسی مبتنی بر تشخیص لحن و خلقوخو
«Friend» ابزار دیگری است که با قیمت ۱۲۹ دلار عرضه شده و یکی از پربازتابترین محصولات بازار «هوش مصنوعی شخصی» محسوب میشود. این آویز سفیدرنگ با تشخیص لحن و وضعیت احساسی کاربر نقش یک همراه گفتوگومحور را ایفا میکند و از طریق بلوتوث به گوشی متصل میشود. قابلیت شنود دائمی و ارسال پیامهای پیشدستانه مانند آرزوی موفقیت پیش از یک مصاحبه کاری بخشی از جذابیت این گجت فناورانه است. با این حال کمپین تبلیغاتی این محصول در متروی نیویورک با انتقادهایی درباره ماهیت نظارتی و سوءاستفاده احتمالی از دادهها مواجه شد.
ابزار «Limitless»: حافظه جستوجوپذیر برای مکالمات حرفهای
گجت «Limitless» که پیشتر با نام «Rewind» شناخته میشد یک آویز ۹۹ دلاری است که بر ثبت مداوم مکالمات با رضایت طرفین تمرکز دارد. این ابزار برای روزنامهنگاران و متخصصانی که نیازمند یادآوری دقیق جلسات هستند، جذابیت ویژهای دارد. سرویس نرمافزاری این محصول ماهانه ۱۰ ساعت خدمات هوش مصنوعی مانند خلاصهسازی و جستوجو ارائه میدهد و اشتراک ۲۹ دلاری امکان استفاده نامحدود از قابلیتهای مذکور را فراهم میکند.
ابزار «Omi»: دستیار گفتوگومحور با حافظه شخصیسازیشده
«Omi» با قیمت ۸۹ دلار، گجتی فراتر از یک ضبطکننده مکالمه محسوب میشود. این دستگاه به پرسشها پاسخ میدهد، مکالمات را خلاصه میکند، فهرست وظایف میسازد و زمانبندی جلسات را مدیریت مینماید. این گجت مبتنی بر هوش مصنوعی با اتصال مداوم به مدلهای زبانی مانند چتجیپیتی زمینه ایجاد حافظه رفتاری و ارائه توصیههای شخصی را فراهم میکند. قابلیت پوشیدن محصول بهصورت گردنبند یا اتصال به کنار سر با چسب پزشکی و تشخیص لحظهای شروع مکالمه یکی از ویژگیهای متفاوت «Omi» است.
ابزار «Plaud’s NotePin»: محصولی دقیق برای یادداشتبرداری حرفهای
گجت «NotePin» با قیمت ۱۵۹ دلار یکی از گرانترین محصولات این فهرست به شمار میرود، اما توانایی آن در ارائه رونوشت و خلاصهسازی آنی باعث شده برای وکلا، روزنامهنگاران و دانشجویان گزینهای جدی جهت افزایش بهرهوری باشد. این دستگاه کوچک روی مچ قرار میگیرد یا با آهنربا به لباس وصل میشود و دادههای صوتی را همزمان روی گوشی ذخیره میکند. ۳۰۰ دقیقه رونوشت ماهانه رایگان و طرح حرفهای با هزینه ۸ دلار و ۳۳ سنت برای ۱۲۰۰ دقیقه از ویژگیهای برجسته این محصول است. همچنین نسخه پیشرفتهتر به نام «Plaud Note Pro» با قیمت ۱۷۹ دلار نیز در آستانه عرضه قرار دارد.
ابزار «Rabbit R1»: تجربه تلفنهمراه مکمل با طراحی کلاسیک
«Rabbit R1» با قیمت ۱۹۹ دلار یکی از بحثبرانگیزترین ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی در ماههای اخیر بوده است. این دستگاه کوچک دستی با نمایشگر لمسی و دوربین چرخان طراحی شده تا مانند یک ابزار مکمل تلفن همراه عمل کند و وظایفی مانند رزرو بلیت، سفارش غذا یا کنترل برنامهها را بدون باز کردن گوشی انجام دهد. این ابزار فناورانه با انتشار یک بهروزرسانی نرمافزاری کلیدی بسیاری از مشکلات اولیه را رفع کرده و اکنون قابلیتهایی مانند «Creations» امکان ساخت ابزارها و حتی بازیهای جدید را از طریق «Rabbit R1» در اختیار کاربر قرار میدهد.
ترکیب هوش مصنوعی با فناوریهای پوشیدنی نشان میدهد مسیر آینده فناوری به سوی دستگاههایی حرکت میکند که نه تنها همواره همراه کاربر هستند بلکه به شکل پیوسته زمینه رفتاری و وضعیت احساسی او را دریافت و تحلیل میکنند تا بتوانند نقش یک همراه هوشمند را در لحظه ایفا نمایند. این تحول مرز میان ابزارهای دیجیتال و زیست روزمره را کمرنگ کرده است. دستگاههای پوشیدنی جدید با اتکا بر پردازش لحظهای، حافظه بلندمدت و قابلیتهای تعاملی پیشرفته میتوانند الگوهای رفتاری کاربر را تفسیر کنند و از دل این الگوها پیشنهادها، هشدارها و تصمیمهای تکمیلی ارائه دهند.
از منظری دیگر، این روند پرسشهای بنیادینی درباره حریم خصوصی، امنیت داده و حد قابل قبول شنود هوشمند ایجاد میکند و نشان میدهد که پیشرفت فناورانه بدون شکلگیری چارچوبهای روشن تنظیمگری نمیتواند پایدار باقی بماند. با وجود این چالشها، ادغام هوش مصنوعی با گجتهای پوشیدنی زمینهساز نسلی تازه از تعامل انسان و ماشین شده است که کارایی فردی را از طریق تبدیل فعالیتهای روزمره به دادههای قابل تحلیل و ارائه بازخوردهای لحظهای افزایش میدهد و تجربه کاربری را از سطح ابزار به سطح همراهی هوشمند ارتقا میبخشد.
این بازار در حال حاضر در مرحله آزمون و خطا قرار دارد و رقابت شرکتهای بزرگ در توسعه استانداردهای سختافزاری، معماری داده و سیاستهای حفظ حریم خصوصی میتواند مسیر تثبیت قواعد این اکوسیستم نوظهور را در سالهای آینده مشخص کند.
