۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱

نبرد بی‌گل در مشهد؛استقبال پرشور هواداران مشهدی از ابومسلم ثامن خراسان

مشهد- در چارچوب هفته چهارم رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال کشور دیدار تیم های ابومسلم ثامن خراسان و شاهین بجنورد با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال کشور، دیدار تیم‌های ابومسلم ثامن خراسان و شاهین بجنورد عصر چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۱۵ در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار شد.

این مسابقه با حضور پرشور هواداران خراسانی برگزار گردید و در نهایت با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

نکته جالب این دیدار، حضور بانوان مشهدی در سکوها بود که شور و هیجان ویژه‌ای به فضای ورزشگاه بخشیدند.

تیم ابومسلم ثامن خراسان با این تساوی، یک امتیاز به اندوخته‌های خود اضافه کرد و اکنون نگاه‌ها به هفته آینده و عملکرد این تیم در ادامه رقابت‌ها دوخته شده است.

