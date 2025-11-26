به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ دسته سوم فوتبال کشور، دیدار تیمهای ابومسلم ثامن خراسان و شاهین بجنورد عصر چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۱۵ در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار شد.
این مسابقه با حضور پرشور هواداران خراسانی برگزار گردید و در نهایت با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.
نکته جالب این دیدار، حضور بانوان مشهدی در سکوها بود که شور و هیجان ویژهای به فضای ورزشگاه بخشیدند.
تیم ابومسلم ثامن خراسان با این تساوی، یک امتیاز به اندوختههای خود اضافه کرد و اکنون نگاهها به هفته آینده و عملکرد این تیم در ادامه رقابتها دوخته شده است.
