به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از تمرینات تیم فوتبال ابومسلم ثامن، با اشاره به ظرفیت عظیم اجتماعی ورزش در استان، بر ضرورت حمایت همهجانبه دستگاههای اجرایی و رسانهای از این تیم ریشهدار تأکید کرد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه «ورزش و بهویژه فوتبال سرمایه بزرگ اجتماعی خراسان رضوی است»، افزود: انتظار از مشهد و خراسان رضوی، به عنوان کلانشهری با جمعیت و وسعت بالا، بسیار فراتر از وضعیت فعلی است. ما نهچندان دور، دو نماینده همزمان در لیگ برتر داشتیم و باید برای بازگشت دوباره به جایگاه واقعی ورزش استان، تلاش مشترک و برنامهریزیشده داشته باشیم.
وی با تأکید بر نقش ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی ادامه داد: هیچ بستری مانند ورزش نمیتواند چنین شور و نشاطی ایجاد کند. دستور من به همه دستگاههای اجرایی این است که هر میزان توان و امکاناتی دارند برای کمک به توسعه ورزش، بهویژه حمایت از تیم ابومسلم، پای کار بیاورند.
تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات باشگاه ابومسلم
مظفری از تشکیل کارگروه مشورتی ورزشی در هفته آینده خبر داد و گفت: در این کارگروه، دستگاههای مسئول از جمله اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری مشهد، آستان قدس رضوی و مجموعههای مرتبط حضور خواهند داشت تا مشکلات و موانع پیشروی بخش خصوصی سرمایهگذار در تیم ابومسلم بررسی و راهکارهای اجرایی ارائه شود.
تأکید استاندار بر نقش رسانه ملی در ارتقای فوتبال استان
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به صداوسیما اظهار کرد: صداوسیما در استانی با جمعیتی معادل ۱۴ استان کشور، مسئولیت مهمی بر عهده دارد. پخش زنده مسابقات ورزشی بهویژه فوتبال یک مطالبه عمومی مردم است و انتظار داریم توجه بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
در این بازدید، امیر زارعی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز حضور داشت و با تأکید بر آمادگی کامل این اداره کل برای همراهی در مسیر حل مشکلات باشگاه، خواستار همافزایی همه دستگاهها برای احیای جایگاه فوتبال مشهد شد.
تشریح چالشها از سوی مدیرعامل باشگاه
سیدعلی حسینپور مدیرعامل باشگاه ابومسلم ثامن نیز با اشاره به حضور پرتعداد هواداران به عنوان یک سرمایه اجتماعی، گفت: ابومسلم در لیگ ۳ فعالیت میکند، اما سطح هزینهکرد آن مشابه تیمهای لیگ برتر است. انتظارات دستگاههای مختلف و هواداران بسیار بالاست در حالی که حمایتهای کافی وجود ندارد.
آمادگی کامل تیم برای دیدار حساس پیشرو
سعید خانی سرمربی تیم نیز با اشاره به دیدار فردای تیم برابر صالحین شمیرانات گفت: بازی سخت و مهمی پیشرو داریم اما تیم از نظر بدنی و ذهنی در آمادگی کامل قرار دارد. امید داریم در کنار هواداران پرشور، سه امتیاز ارزشمند بازی را در مشهد حفظ کنیم.
