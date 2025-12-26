پیروزی تیم فوتبال«ابومسلم ثامن» مقابل «پرواز سیمرغ» در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر جمعه در ادامه لیگ دسته سوم فوتبال، این دیدار امروز با حضور حدود ۲ هزار هوادار در ورزشگاه ثامن و در هوای سرد زمستانی برگزار شد.

تیم ابومسلم از همان ابتدای نیمه نخست، بازی را تهاجمی آغاز کرد و موفق شد چندین موقعیت خلق کند که با درخشش دروازه‌بان حریف و بی دقتی مهاجمان، این موقعیت‌ها یکی پس از دیگری هدر رفت.

در ادامه هرچند توپ و میدان در اختیار تیم بازیکنان ابومسلم بود اما برخلاف روند بازی، این تیم میهمان بود که موفق شد در دقیقه ۲۶ از تک موقعیت خود استفاده کند و از میزبان خود جلو بیفتد.

مشکی پوشان پس از این گل، دوباره نبض بازی را در دست گرفتند و حملات متعدد خود را بر روی دروازه تیم پرواز سیمرغ ادامه دادند اما قفل دروازه میهمان بسته ماند و بازی با نتیجه یک بر صفر در نیمه نخست به پایان رسید.

در نیمه دوم تیم ابومسلم با چند تغییر در ترکیب خود، سبک بازی را تغییر داد و حملات خود را گسترده‌تر کرد تا اینکه در دقیقه ۶۸ با گل «رضا فاتح» موفق شد دروازه حریف را باز کند.

بعد از این گل نیز بازیکنان ابومسلم دست از حملات خود نکشیدند و پس از خلق چند موقعیت نصفه و نیمه در نهایت در دقیقه ۸۶، «محمد حسین گل محمد پور» گل برتری را به ثمر رساند و ابومسلم با یک کامبک جذاب از حریف خود جلو افتاد.

در ادامه بازیکنان تیم پرواز هر چه تلاش کردند بازی را به تساوی بکشانند، موفق نشدند و سرانجام این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود ابومسلم به پایان رسید.

ابومسلم با این برد در جمع پنج تیم بالای جدول قرار گرفت و برای صعود امیدوارتر شد.