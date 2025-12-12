ابومسلم ثامن مشهد در خانه مغلوب صالحین تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه و در هفته ششم رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال کشور، تیم ابومسلم ثامن مشهد در دیداری خانگی مقابل صالحین تهران با نتیجه دو بر صفر شکست خورد.

این دیدار به میزبانی شهر مشهد و در ورزشگاه امام رضا (ع) برگزار شد و با وجود حضور پرشور هواداران ابومسلم، نماینده مشهد نتوانست از امتیاز میزبانی استفاده کند.

تیم صالحین تهران در این مسابقه با ارائه نمایشی منسجم موفق شد دو بار دروازه ابومسلم ثامن را باز کند و سه امتیاز این دیدار را از آن خود کند.

ابومسلم ثامن مشهد که با حمایت هوادارانش پای به میدان گذاشته بود، در دقایقی از مسابقه موقعیت‌هایی برای گلزنی ایجاد کرد اما در نهایت در عبور از خط دفاعی حریف ناکام ماند.

با پایان این دیدار، پرونده هفته ششم لیگ دسته سوم فوتبال کشور برای نماینده مشهد با شکست خانگی بسته شد.