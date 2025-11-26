بنیادی: بسیج دارای ریشه و الگوی قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بنیادی، عصر چهارشنبه در مراسم تجمع با شکوه بسیجیان شهرستان کازرون با گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: حضور بسیجیان کازرونی در همه صحنه‌ها و آمار شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان در این شهرستان دلالت بر این دارد که بسیج و بسیجی در کشور و خاصه در شهرستان کازرون زنده و پاینده است.

وی ادامه داد: بسیج و بسیجی دارای روحیه و رفتار همراه با اخلاص، توکل، محبت، توسل، احسان، تواضع و مخصوصاً در گمنامی و دارای بصیرت بالاست و این ویژگی‌ها که در یک فرد، جمع و یا سازمانی که بخواهد جمع شود گاهی امکان‌پذیر نیست ولی همه این خصوصیت‌ها در دل بسیج جمع شده است.

عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: بسیج یک ریشه و الگو قرآنی و یک فرهنگ میدانی متعالی برآمده از قرآن است. امروز همین بسیج ثمره و پشتیبان اسلام و فرهنگ و الگویی برای همه کشورهای اسلامی و آزادی خواه جهان است.

وی افزود: تأثیر و الگوپذیری بسیج امروز برگرفته از یاران پیامبراکرم (ص) و امیر المومنین (ع) است و امروز این نهاد مقدس در هیچ عرصه و یا نقطه‌ای متوقف نشده و با وجود بسیج کاری بر زمین نمی‌ماند چرا که رفتار بسیجی همراه با بصیرت، سرعت، اندیشه و تفکر است.

حجت‌الاسلام بنیادی ادامه داد: بسیج و بسیجی نسبت به مردم در هر حالتی تواضع داشته ولی در مقابل دشمنان و بدخواهان و متعرضین به ارزش‌ها انقلاب و اسلامی هرگز تعارفی نخواهند کرد.

وی افزود: یکی از برترین ویژگی‌های بسیجی مجاهدت همراه با اخلاص است و در راه خدا اگر کسی در او ایجاد ناامیدی کند، نسبت به آن‌ها سنگر ایجاد خواهد کرد و همیشه مراقبت نفوذ دشمنان برای ایجاد یاس و ناامیدی خواهد بود.

حجت الاسلام بنیادی به بیان ویژگی‌های بسیج در کلام امامین انقلاب پرداخت و اظهار کرد: رمز موفقیت بسیج و این کارنامه درخشان و با عظمت در خداباوری، ولایت پذیری، هوشیاری و بصیرت در میدان‌ها، شجاعت و مقاومت، روحیه ابتکار و ایجاد وحدت در جامعه است.