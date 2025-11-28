امام جمعه کازرون: تنها راه علاج کشور، قوی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبههای نماز جمعه کازرون با سفارش به تقوا و انجام واجبات و ترک محرمات گفت: انسان با تقوا از هوای نفس دوری میکند.
وی ادامه داد: اهل تقوا اگر از کسی یا گروهی دوری میکند به خاطر حفظ پاکی و زهد است و اگر به شخص و گروهی نزدیک میشود به خاطر مهربانی و رحمت است.
امام جمعه کازرون افزود: انسان با خاطر باورها و اعتقاداتی که دارد با هرکسی رفاقت و نزدیکی نمیکند و دوستی و دشمنیاش با کسی ملاک دارد.
حجت الاسلام مهبودی گفت: انسانهای با تقوا هم جاذبه دارد و هم دافعه، و نسبت به بعضی افراد جاذبه و از برخی افراد دوری میکند.
وی ادامه داد: مواظب تحصیل فرزندانمان باشیم، برنامه برای فرزندانمان داشته باشیم و کسی که در میدان جنگ هست هیچ وقت از دشمن غافل نمیشود.
امام جمعه کازرون افزود: دشمن کینهتوز ما از جامعه علمی ما بیمناک و ترسناک هست و تنها راه علاج کشور قوی شدن است و راه قوی شدن پیشرفت در عرصههای علمی است.
حجت الاسلام مهبودی گفت: تشکلهای دانشجویی و نهادهای دانشگاهی نباید اجازه بدهند ترور دانشمندان به فراموشی سپرده شوند و دانشجویان ما در فضای مجازی و حقیقی تلاش کنند نام دانشمندان شهید زنده نگه داشته شود.
وی ادامه داد: ۷۷ سال تجربه ثابت کرده که اسرائیل جز زبان زور نمیفهمد و به خاطر جنایات این چند ساله در حق مردم مظلوم منطقه و خصوصاً فلسطین، لبنان، عراق، ایران باید قطع و ریشه کن شود.
امام جمعه کازرون در سخنان شب گذشته رهبر انقلاب را یادآور شد و افزود: رهبر انقلاب در سخنان شب گذشته به چهار نکته که عامل به نصایح پدرانه رهبر انقلاب برای مردم داشت که در برابر دشمنان همه با هم باشیم مثل جنگ ۱۲ روزه، از رئیس جمهور و دولت خدمتگزار حمایت کنیم، از اسراف اجتناب کنیم، ارتباط با خدا را بیشتر داشته باشیم.
حجت الاسلام مهبودی در بخش پایانی خطبهها به شروع فصل سرما اشاره کرد و گفت: آغاز فصل سرما و لزوم صرفهجویی بهینه، درست، استاندار مصرف کردن را داشته باشیم تا به دیگر هموطنان کمک بشود و دچار افت فشار گاز نشویم که شاهد کاهش تولید و تورم باشیم.
امام جمعه کازرون تصریح کرد: راههای صرفهجویی را یاد بگیریم با رعایت نکات ایمنی، به کار بردن راهکارهای عمومی جهت صرفهجویی در مصرف، دمای مناسب در منزل و محل، استفاده از وسایل گاز سوز استاندارد و با کیفیت در صرفهجویی الگو باشیم.
