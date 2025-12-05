  1. استانها
امام جمعه کازرون: گفتمان انقلاب باید در دانشگاه‌ها جاری باشد

کازرون- امام جمعه کازرون با گرامیداشت روز دانشجو و روز زن، تأکید کرد امروز دانشگاه‌ها با اتکا به معنویت و بصیرت، در خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی امام جمعه کازرون در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با توصیه به رعایت تقوا و انجام واجبات گفت: اهل تقوا در دنیا و آخرت مورد حمایت پروردگارند و خداوند گره‌های زندگی‌شان را باز می‌کند.

وی با اشاره به روایت شهادت «هَمّام» پس از شنیدن خطبه متقین، ادامه داد: موعظه حقیقی در دلِ پذیرنده اثر می‌گذارد و انسان را تا اوج ملکوت بالا می‌برد.

دانشجو؛ نماد استکبارستیزی

امام جمعه کازرون در ادامه با بیان اینکه روز دانشجو یادآور مبارزه با رژیم پهلوی و استعمار است، افزود: ۱۶ آذر روز دانشجوی ضدآمریکایی و ضد استبداد است؛ روزی که ۳ دانشجوی معترض به نیکسون و انگلیس به شهادت رسیدند.

حجت الاسلام مهبودی با اشاره به نقش امروز دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌های کنونی با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیستند؛ امروز ۵ میلیون دانشجو با فهم و مقاومت بالا در مسیر پیشرفت کشور حضور دارند.

وی ادامه داد: کسانی که خودسازی و تهذیب نفس نداشته باشند، در برابر استکبار نمی‌توانند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

«عدالت، استقلال و تمدن‌سازی» وظیفه جریان دانشجویی

امام جمعه کازرون حرکت دانشجویی را موظف به دنبال‌کردن آرمان‌های انقلاب دانست و گفت: دانشجو باید مطالبه گر عدالت، استقلال، رفع فساد و تمدن نوین اسلامی باشد.

حجت الاسلام مهبودی همچنین نسبت به سوءاستفاده معاندان از فضای دانشگاه هشدار داد و افزود: مطالبه‌گری باید منطقی باشد و همراه با بصیرت؛ دشمن همیشه در کمین سوءاستفاده است.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین گفتمان انقلاب، تصریح کرد: گفتمان انقلاب منطقی و مستحکم است؛ اگر درست بیان شود هیچ انسان منصفی نمی‌تواند آن را رد کند.

امام جمعه کازرون اجرای سند گام دوم انقلاب را از وظایف جدی دانشگاه‌ها دانست.

روز زن و افتخارات بانوان ایرانی

حجت الاسلام مهبودی در بخش پایانی خطبه‌ها با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: حضرت فاطمه (س) موجودی آسمانی است که با عبادت در عرش الهی سیر می‌کرد و در زمین با صبر و شجاعت از حق دفاع نمود؛ زنان ما باید به چنین الگویی افتخار کنند.

وی ادامه داد: غرب از بزرگ‌ترین متهمان در تضییع حقوق زنان است؛ این در حالی است که بانوان ایرانی ثابت کرده‌اند می‌توانند با حفظ هویت و حیا، در جامعه اثرگذار باشند.

امام جمعه کازرون با اشاره به موفقیت‌های بانوان کشور گفت: ۳۳۰۲ مدال جهانی، ۹۰۰ زن فیلمساز، ۲۵۰۰ زن فعال اجتماعی و ۳۰ هزار پزشک زن متخصص، نشانه جایگاه والای زنان ایران است؛ همچنین ۲۸ هزار نویسنده زن امروز در کشور قلم می‌زنند.

