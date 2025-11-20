جعفری: مدیریت جهادی، راه مقابله با جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد جعفری، فرمانده سپاه ناحیه بقیةالله (عج)، عصر پنجشنبه در نشست خبری با تشریح سیاستهای کلان هفته بسیج، اجرای بیش از ۱۲۸۹ عنوان برنامه مردممحور و محلهمحور با شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی» را اعلام کرد و گفت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند حاکمیت تفکر بسیجی و مدیریت جهادی است.
وی با اشاره به نقش خطیر بسیج در عرصه سازندگی، محرومیتزدایی و خدمترسانی به مردم تصریح کرد: اندیشه بسیجی مرز نمیشناسد و هر کجا این تفکر حضور داشته باشد، روح خدمت و جهاد در آن حاکم میشود.
سرهنگ جعفری افزود: دشمن با تمام توان میکوشد با تحریم و فشار اقتصادی، مردم را ناامید و نظام را ناکارآمد نشان دهد؛ اما راهحل مقابله با این راهبرد، تکیه بر مدیریت جهادی و روحیه بسیجی است که میتواند آینده کشور را بسازد.
فرمانده سپاه ناحیه بقیةالله (عج) شیراز گفت: هفته بسیج امسال به سه دلیل با تفاوت جدی نسبت به سالهای گذشته برگزار میشود؛ نخست، وقوع جنگ دوازدهروزه آمریکاییصهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و مجاهدت ملت فلسطین؛ دوم، همزمانی با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و سوم، تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب بر وحدت مقدس و اتحاد و انسجام ملی.
جعفری تصریح کرد: بر همین اساس امسال پایگاههای مقاومت در ناحیه بقیةالله (عج) شیراز بهصورت محلهمحور فعال خواهند بود و همه اقشار بسیج با محوریت مردم و آحاد بسیجیان و در قالب برنامههای قلهای و رویدادمحور ایفای نقش میکنند.
وی ادامه داد: جلسات ستاد بزرگداشت هفته بسیج در سطح ستاد ناحیه، حوزهها و پایگاههای مقاومت تشکیل شده و شعار محوری برنامهها، «بسیج، مردم، اقتدار ملی» است.
جعفری با بیان اینکه هفته بسیج امسال با ورود پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس به شیراز، رنگ و بوی معنوی ویژهای گرفته است، گفت: هفته بسیج امسال با شعار «بسیج؛ خداباوری، خودباوری، مردمباوری» از جمعه، ۳۰ آبانماه بهصورت همزمان در سراسر کشور و در محدوده سپاه ناحیه بقیةالله (عج) آغاز میشود.
وی افزود: در نخستین روز هفته بسیج، اجتماع بسیجیان در میعادگاههای نماز جمعه و برنامه محوری «میثاق صالحین» توسط معاونت تعلیم و تربیت برگزار میشود.
جعفری به تشریح برنامههای متنوع این هفته پرداخت و گفت: برگزاری یادواره شهدای محلهمحور، برپایی نمایشگاههای دستاوردهای بسیج، برگزاری مراسمات ختم قرآن و ادعیه به نیابت از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در همه پایگاههای مقاومت سپاه ناحیه بقیةالله (عج) شیراز، برگزاری رزمایشهای جهاد تبیین و نهضت روشنگری و بصیرتی، برگزاری میز خدمت در محلات، افتتاح و مرمت پروژههای سازندگی، راهاندازی کارگاههای اشتغالزایی، آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، برپایی مواکب و ایستگاههای صلواتی، مراسمات ویژه ایام فاطمیه در سطح مساجد محلات، برپایی نذر خون با همکاری سازمان انتقال خون، برپایی تئاتر خیابانی در سطح محلات، اجرای گروه سرود پاتوق در ایستگاههای مترو و مجتمعهای تجاری، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، اکران فیلم در مساجد و محلات، روایتگری و پردهخوانی در مدارس محلات، تجلیل از ایثارگران، جانبازان و آزادگان از جمله برنامههایی است که تمامی پایگاههای مقاومت در اجرای پرشور و گسترده آن نقش دارند.
سرهنگ جعفری افزود: طرح سپاس فرمانده برای تجلیل از فرماندهان پایگاههای مقاومت و طرح شهید غیبپرور برای دیدار با خانوادههای معظم شهدا عملیاتی میشود.
وی یادآور شد: هفته بسیج با عنوان پایانی «بسیج؛ مقاومت، جهاد و شهادت» در پنجشنبه ششم آذرماه به ایستگاه آخر میرسد؛ جایی که آئین غبارروبی قبور مطهر شهدای کلانشهر شیراز با شور و نشاط انقلابی اجرا خواهد شد.
فرمانده سپاه بقیةالله (عج) شیراز در پایان تأکید کرد: آغاز هفته بسیج از مساجد خواهد بود و پایان آن در گلزارهای مطهر شهدا و اینچنین تجلی معنای حقیقی «خداباوری، خودباوری و مردمباوری» نشان داده میشود.
