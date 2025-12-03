به گزارش خبرنگار مهر، زینالعابدین نیکمرام، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تقدیر از تلاشهای مجموعه مدیریت برق شهرستان گفت: فشار زیادی بر این مجموعه وارد شده و با وجود عبور از شرایط دشوار، اقدامات انجامشده تنها نقش مُسکن دارد.
ضرورت حرکت به سمت انرژی خورشیدی
فرماندار کازرون تأکید کرد: برای عبور از بحرانهای برق، آب و گاز، چارهای جز توسعه انرژی خورشیدی نداریم.
وی با اشاره به مصرف ۲۸۰ مگاواتی برق در کازرون گفت: با سرمایهگذاری و تشویق مردم، میتوان طی سه تا پنج سال بخش زیادی از ناترازی برق شهرستان را برطرف کرد.
ظرفیتهای شهرستان کازرون برای توسعه انرژی خورشیدی
نیکمرام با بیان اینکه کازرون از نظر تابش خورشید، سطح زمین و تعداد فیدرها وضعیت ممتازی دارد، افزود: ۴۸ فیدر آماده تزریق برق داریم و بستر توسعه نیروگاههای خورشیدی کاملاً مهیاست.
وی اهمیت این کارگروه را چنین توصیف کرد: این کارگروه اهمیت بسیار بالایی دارد؛ چون رفع ناترازی انرژی یک اولویت ملی است.
نیکمرام از اعضا خواست جلسات را با آمادگی، اطلاعات دقیق و نگاه راهبردی دنبال کنند.
لزوم ساماندهی و یکپارچهسازی فرآیندها
فرماندار اعلام کرد که آئیننامهها و شیوهنامههای لازم از سوی استانداری ارسال شده و تمامی درخواستهای سرمایهگذاران باید از طریق همین کارگروه بررسی شود.
نیکمرام گفت: روزانه افراد زیادی برای احداث نیروگاه خورشیدی مراجعه میکنند اما اطلاعرسانی کافی نیست، لذا از مدیران درخواست داریم با انجام مصاحبه، انتشار فراخوان و توضیح شرایط سرمایهگذاری، مردم را آگاه کنند.
رفع موانع قانونی برای سرمایهگذاری
فرماندار کازرون با اشاره به سیاستهای حمایتی وزارت نیرو افزود: تمام موانع قانونی برداشته شده؛ حتی سرمایهگذاری در حریم رودخانهها نیز با مجوز وزارت نیرو بلامانع است.
نیکمرام گفت: اگر این کارگروه منظم و جدی عمل کند، بخش زیادی از مشکلات برق تابستان آینده حل خواهد شد و کازرون میتواند به قطب نیروگاههای خورشیدی تبدیل شود.
