به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظّم کل قوا به مناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

«هفته بسیج در سال ۱۴۰۴ پس از گذر از ایام و رویدادهای اعجاب انگیز و تمدن ساز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که نقطه عطفی در تاریخ ایران و جهان بود و بسیجیان رزمنده عرصه‌های «خیر العمل، فاستبقوا الخیرات و احدی الحسنین» بر سر عهدی که بسته بودند خوش درخشیدند و عده‌ای از آنان با اقتدای از مولای خود به دیدار یار شتافته و شهید گردیدند و عده دیگر از آنان همچنان از منتظرانند.

این هفته با تلاقی با ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) هفته بسیج متفاوتی می‌باشد، زیرا خیل بسیجیان لشکر مخلص خدا، مقصد تا خدا را از مسیر ارادت و دلدادگی به حضرت فاطمه زهرا (س) بر می‌گزیدند و پیشانی‌های خود را با سربند یا زهرا (س) مزین می‌نمودند و سرهای خود را به خداوند متعال به عاریه می‌دادند.

آغاز و ظهور تفکر نو و قدرتمند بسیجی که بیانگر درایت هوشیاری و ژرفنگری حضرت امام خمینی (ره) بود کشتی بزرگ انقلاب اسلامی را در دریای پرتلاطم فتنه‌ها و دشمنی‌ها هر روز بیشتر از گذشته مقاوم‌تر کرد و با ولایت پذیری و اطاعت از ولی امر و فرماندهی معظم کل قوا و کسب تجربه بیشتر، بسیجیان آماده مقابله با دسیسه‌های بدخواهان انقلاب اسلامی گردیدند و با گسترش جبهه‌های گوناگون خدمت به عرصه‌های مختلف جهادی با مساوات و همدلی امید مردم کشور شدند و هراس ستمگران، مستکبران و بدخواهان را بیشتر و بیشتر نمودند که ان‌شاءالله این مسیر تمدن ساز تا ظهور حضرت مهدی (عج) بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، هفته بسیج را گرامی داشته و یاد و خاطره شهدای بسیجی در جبهه‌های گوناگون انقلاب اسلامی به خصوص شهدای بسیجی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را گرامی می‌دارم و برای مجروحین و جانبازان بسیجی آرزوی سلامتی می‌نمایم و با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ ناب بسیجی در تمام عرصه‌ها و زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی و فناوری، اجتماعی و امنیتی توفیقات روزافزون شجره طیبه بسیج را تحت توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و رهبری‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای از درگاه خداوند متعال خواهانم.»