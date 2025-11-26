فرماندار دیّر: هیچ قدرتی توان مقابله با ظرفیت عظیم بسیج را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی عصر چهارشنبه در همایش اقتدار بسیجیان شهرستان دیّر در حسینیه عاشقان ثارالله، با اشاره به برگزاری دو رویداد مهم هفته اخیر در شهرستان، اظهار داشت: اجلاسیه شهید شاخص دانش‌آموزی کشور شهید طالب ابراهیمی با حضور وزیر آموزش و پرورش، استاندار، فرمانده سپاه امام صادق استان و اقشار مختلف مردم، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی نهادها و ظرفیت‌های شهرستان بود.

وی افزود: مراسم استقبال، تشییع و تدفین شهید گمنام نیز جلوه روشنی از ایمان و وفاداری مردم دیر به آرمان‌های امام راحل و شهدا بود؛ حضوری که به گفته او «بار دیگر میثاق مردم با انقلاب و ارزش‌ها را به نمایش گذاشت.

فرماندار دیّر با تجلیل از تلاش‌های سرهنگ حسینی‌نیا و مجموعه ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهدا (ع) شهرستان دیّر، گفت: این برنامه‌ها حاصل هفته‌ها هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق بود و حضور باشکوه مردم، فرهنگیان، دانش‌آموزان، پیشکسوتان و کسبه به زیبایی آن افزود.

سجادی سپس با اشاره به فلسفه شکل‌گیری بسیج در ۵ آذر ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره)، بسیج را یک سازمان صرف ندانست و آن را تفکری جاری، سبک زندگی، باور و عقیده‌ای برای خدمت به کشور توصیف کرد.

سجادی تاکید کرد: هر فردی که دلسوز پیشرفت کشور باشد دانش‌آموز، معلم، روحانی یا کاسب در عمل یک بسیجی است.

وی با بیان اینکه حضور بسیج در تمامی عرصه‌ها از دفاع مقدس تا سازندگی، علم، جهاد تبیین، مدیریت بحران، سیل و زلزله اثبات شده است، اظهار داشت: در شرایطی که کشور با بحران مواجه می‌شود، نخستین مجموعه‌ای که پای کار می‌آید بسیج است.

فرماندار شهرستان دیّر نقش بانوان بسیجی را نیز ارزشمند توصیف کرد و گفت: جامعه‌ای که زنان آن در مسیر پیشرفت و تربیت نسل‌های آینده فعال باشند، جامعه‌ای رو به توسعه است.

سجادی تأکید کرد: نباید بسیج را محدود کرد. بسیج مجموعه‌ای متکثر، اصیل و برخاسته از متن مردم است و هیچ قدرتی توان مقاومت در برابر ظرفیت عظیم بسیج را ندارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولان شهرستان با عمل به تفکر بسیجی خدمتگزار شایسته مردم دیر باشند و از تلاش‌های ناحیه سپاه برای برگزاری برنامه‌های این هفته قدردانی کرد.