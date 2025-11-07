به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی، صبح جمعه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیر اظهار کرد: سه اولویت اصلی شورای فرهنگ عمومی، تقویت سرمایه اعتماد عمومی، فرهنگ شهروندی شامل اصلاح، تقویت یا حذف برخی فرهنگ‌ها و ارتقا شاخص‌های دینداری باشد.

فرماندار شهرستان دیر همچنین بر لزوم حذف برخی بنرهای روی داربست‌ها به دلیل مخدوش کردن چهره شهر و هزینه‌های اضافی تأکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل در سطح شهر باید نهادینه شوند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان دیر یکی از ۴۱۲ شورای فرهنگ عمومی فعال کشور است که جلسات منظمی برگزار می‌کند، گفت: اولویت‌های این شورا باید مشخص شود و مواردی چون مشارکت عمومی، پرداختن به فرهنگ کار و تلاش، و پاسداشت مشاهیر و نخبگان جزو این اولویت‌ها است.

سجادی با تأکید بر لزوم معرفی مشاهیر شهرستان همچون مفتون و مدام دیری به جامعه بیان کرد: بنا داریم جایزه شعر مفتون در شهرستان برگزار کنیم.

وی افزود: نکوداشت‌ها، جوایز ادبی و جشنواره‌ها به ایجاد امید و نشاط در جامعه کمک می‌کنند، مشروط بر آنکه چارچوب نشاط مشخص و در چارچوب ارزش‌ها و شعائر برگزار شود.

سجادی تأکید کرد: شورای فرهنگ عمومی شهرستان تاکنون پربار بوده و خروجی‌هایی داشته که باید پربارتر شود.

وی در ادامه در خصوص طرح شبکه محله‌محور توضیح داد که این طرح رویکردی منشعب از قانون ۸۵ برنامه پیشرفت است و شورای محله نیز در همین راستا عمل می‌کند.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه مسجد از زمان پیامبر (ص) تنها محل نماز و عبادت نبوده، بلکه تصمیمات مهم سیاسی، رسیدگی به مشکلات اجتماعی مردم و فقرا در آن انجام می‌شده است، افزود: مساجد باید به رتق و فتق امور مردم، مسائل محله و امور معیشتی مردم بپردازند و مشکلات مردم را تسهیل کنند.

وی عنوان کرد: در این طرح از ظرفیت‌ها و توانایی افراد برای ساماندهی مشکلات محله استفاده می‌شود و این امر به ارتقا شاخص‌ها در زمینه‌های آموزش، معیشت، امنیت و … کمک خواهد کرد.

سجادی همچنین خاطرنشان کرد که در کنار این طرح، شورای محله تشکیل می‌شود که تشکیل این شورا در مسجد منافاتی با شورای شهر ندارد.

فرماندار شهرستان دیر در پایان اعلام کرد که مسجد به عنوان کانون فرهنگی مذهبی همواره مورد تأکید بوده و بسیج، مردم، ذی‌نفعان، نهادها، ثمن‌ها، گروه‌های جهادی، مراکز بهداشتی، ورزش، فراجا، شهرداری و مدارس در این طرح نقش‌آفرین هستند و خواستار مشارکت همه برای رونق مساجد و اجرای این طرح شد.