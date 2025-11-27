به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیخی، صبح پنجشنبه در مجمع انتخاباتی هیأت ورزش کارگری استان، با تأکید بر اینکه صنعت و معدن یزد طی سالهای اخیر با وجود فشارها و چالشها به سطح قابلتوجهی از رشد رسیده است، گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که کنترل تورم، مدیریت صنایع و همافزایی دستگاهها نیازمند نشاط، سلامت و پویایی در محیطهای کار است. یکی از اولویتهای جدی ما، آوردن ورزش، شادابی و انگیزه به درون کارگاهها و کارخانجات استان است.
وی افزود: بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد جامعه کارگری یزد در بخشهای صنعتی و معدنی فعال هستند و بخش قابلتوجهی از آنها با چالش کمتحرکی مواجهاند. توسعه بدون پیوست فرهنگی، ما را به نقطهای رسانده که امروز باید سلامت و نشاط کارگران را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت جدی بدانیم.
شیخی با اشاره به گستره و تنوع جامعه کارگری استان عنوان کرد: ۴۶ درصد نیروی کار استان غیر بومیاند؛ کارگرانی از بیش از ۲۵۰ شهر کشور در کنار ما کار و زندگی میکنند. این تنوع فرهنگی، مسئولیت ما را در توجه به موضوعات هویتی، نشاط اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و توسعه ورزش کارگری دوچندان میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه تقویت نقش کارفرمایان در توسعه ورزش کارگری یک ضرورت راهبردی است گفت: با مجوزی که از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفتیم، دو تن از چهرههای شاخص و باتجربه جامعه کارفرمایی، بدون نیاز به انتخابات و با حکم رسمی، به ترکیب هیأت مدیره هیأت ورزش کارگری اضافه شدند. یقین دارم تجربه، نفوذ و نگاه توسعهمحور این عزیزان منشأ خیر و تحول در ورزش کارگری خواهد بود.
وی با بیان اینکه برنامه برد–برد میان کارفرمایان و ورزش کارگری باید به یک الگوی ثابت تبدیل شود، افزود: شرکتهایی که امروز در حوزه ورزش سرمایهگذاری میکنند، همانهایی هستند که در بهرهوری، انگیزه کارکنان، برندینگ و اعتبار اجتماعی نیز پیشتازند. نمونههای موفقی مانند پیشگامی صنایع بزرگ استان در حمایت از تیمهای ورزشی، نشان میدهد توجه به ورزش کارگری یک سرمایهگذاری واقعی است.
شیخی اظهار کرد: هدف ما این است که یزد از فهرست استانهای کمتحرک خارج شود و در سالهای آینده در رتبههای برتر کشور در نشاط اجتماعی و ورزش کارگری قرار گیرد. ورزش یک نیاز حیاتی برای سلامت جامعه کارگری است و در دولت و استان نیز نگاه ویژهای به این موضوع وجود دارد.
وی ضمن تشکر از هیأتهای ورزشی، اداره کل ورزش و جوانان استان یزد، نمایندگان کارفرمایی، جامعه کارگری و همه دستاندرکاران برگزاری مجمع، گفت: امیدوارم با همدلی و برنامهریزی دقیق، بتوانیم مسیر توسعه ورزش کارگری را شتاب دهیم و سالهای پیشِ رو شاهد جهش جدی در نشاط، سلامت و کیفیت زندگی کارگران استان یزد باشیم.
