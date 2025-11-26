  1. استانها
  2. اردبیل
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

امامی یگانه: فرصت های سرمایه گذاری در نمایشگاه بین المللی معرفی می شود

امامی یگانه: فرصت های سرمایه گذاری در نمایشگاه بین المللی معرفی می شود

اردبیل_ استاندار اردبیل گفت: درهمایش بین المللی سرمایه گذاری استان اردبیل، فرصت های سرمایه گذاری این استان معرفی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی‌یگانه عصر دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه جهانی اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور، سرمایه‌گذاران محلی و هلدینگ‌های کشوری نیز در این رویداد مشارکت فعالی داشته و قابلیت‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند.


وی افزود: در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل، ۱۵ هیأت خارجی متشکل از سرمایه‌گذاران کشورهای هدف حضور یافته‌اند.


استاندار اردبیل گفت: در طول ۲ روز گذشته، مشاوران اقتصادی ۱۲ کشور در جلسات تخصصی و ملاقات‌های دوجانبه با مقامات استانی و فعالان اقتصادی شرکت کرده‌اند.

امامی‌یگانه هدف محوری برگزاری این کنفرانس و نمایشگاه را معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازاریابی استان در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری برشمرد.

وی افزود: می‌کوشیم دستاورد نشست‌ها و مذاکرات، تبدیل توافق‌های صورت‌گرفته به پروژه‌های اقتصادی اجرایی در استان باشد.

کد خبر 6669614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها