امامی یگانه: فرصت های سرمایه گذاری در نمایشگاه بین المللی معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی‌یگانه عصر دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه جهانی اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور، سرمایه‌گذاران محلی و هلدینگ‌های کشوری نیز در این رویداد مشارکت فعالی داشته و قابلیت‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند.



وی افزود: در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل، ۱۵ هیأت خارجی متشکل از سرمایه‌گذاران کشورهای هدف حضور یافته‌اند.



استاندار اردبیل گفت: در طول ۲ روز گذشته، مشاوران اقتصادی ۱۲ کشور در جلسات تخصصی و ملاقات‌های دوجانبه با مقامات استانی و فعالان اقتصادی شرکت کرده‌اند.



امامی‌یگانه هدف محوری برگزاری این کنفرانس و نمایشگاه را معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازاریابی استان در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری برشمرد.



وی افزود: می‌کوشیم دستاورد نشست‌ها و مذاکرات، تبدیل توافق‌های صورت‌گرفته به پروژه‌های اقتصادی اجرایی در استان باشد.