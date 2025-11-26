امامی یگانه: فرصت های سرمایه گذاری در نمایشگاه بین المللی معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه عصر دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه جهانی اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ اظهار کرد: شرکتهای دانشبنیان، واحدهای فناور، سرمایهگذاران محلی و هلدینگهای کشوری نیز در این رویداد مشارکت فعالی داشته و قابلیتهای خود را به نمایش گذاشتهاند.
وی افزود: در همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل، ۱۵ هیأت خارجی متشکل از سرمایهگذاران کشورهای هدف حضور یافتهاند.
استاندار اردبیل گفت: در طول ۲ روز گذشته، مشاوران اقتصادی ۱۲ کشور در جلسات تخصصی و ملاقاتهای دوجانبه با مقامات استانی و فعالان اقتصادی شرکت کردهاند.
امامییگانه هدف محوری برگزاری این کنفرانس و نمایشگاه را معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و بازاریابی استان در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری برشمرد.
وی افزود: میکوشیم دستاورد نشستها و مذاکرات، تبدیل توافقهای صورتگرفته به پروژههای اقتصادی اجرایی در استان باشد.
