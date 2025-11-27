به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی ظهر پنجشنبه با حضور در نخستین همایش سرمایه‌گذاری استان اردبیل که امروز پنجشنبه ۶ آذر ماه برگزار شد، با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره ۱۴۰۰ شهید استان اردبیل، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان اردبیل در توسعه همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امری ضروری است.

وی با ابراز خرسندی از حضور در «دیار کهن اردبیل»، ضمن خیرمقدم به مهمانان داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، افزود: سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران توسعه تعاملات با همسایگان و کشورهای منطقه است و امروز هیچ محدودیتی در مسیر همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فنی با کشورهای اکو و کشورهای همسو وجود ندارد.

وزیر کشور با اشاره به برگزاری نشست وزرای کشورهای عضو اکو در تهران پس از قریب به یک دهه وقفه، بیان کرد: همه اعضا در این اجلاس بر ضرورت توسعه تعاملات منطقه‌ای تأکید داشتند و جمهوری اسلامی ایران نیز طبق سیاست همسایه‌محوری بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های همکاری تأکید دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه اردبیل برای سرمایه‌گذاری، ادامه داد: استان اردبیل با برخورداری از بیش از ۳۷ کیلومتر مرز مشترک، گمرکات فعال، منطقه آزاد تجاری، منطقه ویژه اقتصادی، دو فرودگاه اردبیل و پارس‌آباد، و نیز اتصال قریب‌الوقوع به راه‌آهن سراسری، یک بستر آماده برای توسعه سرمایه‌گذاری است.

مؤمنی طبیعت بی‌نظیر استان را یکی از مزیت‌های مهم در حوزه گردشگری دانست و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، کشور باید تا پایان برنامه به جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی برسد و اردبیل با اقلیم‌های متنوع و طبیعت جذاب می‌تواند یکی از قطب‌های اصلی این هدف باشد.

وی امنیت پایدار را از مهم‌ترین مؤلفه‌های جذب سرمایه‌گذاری برشمرد و بیان کرد: اردبیل یکی از استان‌های با نرخ جرم پایین و برخوردار از امنیت مثال‌زدنی است؛ امنیتی که با تلاش نیروهای انتظامی، امنیتی، قضائی و مرزبانی فراهم شده و زمینه‌ای مطمئن برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرده است.

وزیر کشور همچنین از وجود نیروهای انسانی متخصص، تحصیل‌کرده و توانمند در استان به‌عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های برجسته اردبیل یاد کرد.

مؤمنی در پایان از تلاش‌های استاندار اردبیل در برپایی این همایش قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرد نتایج این گردهمایی به گسترش همکاری‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در استان منجر شود.