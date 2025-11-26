به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی چهارشنبه شب در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان، با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد شهیدان باکری و مرحوم حسنی گفت: دیدگاه دولت، کاملاً جوانمحور است، مسائل جوانان باید به دست خود جوانان حل شود و ما باید فقط زمینهساز باشیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده آذربایجان غربی افزود: این استان جایگاه بسیار بالایی دارد؛ اما در حوزه وامهای ازدواج و فرزند آوری جزو پنج استان آخر هستیم و نیازمند تحول جدی در این زمینه هستیم.
تعهد ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی در طرح ملی مهتا، سهم ۲۱۰۰ فرصت شغلی برای استان آذربایجانغربی، تدوین اطلس اشتغال جوانان، انتخاب جوان سال با نظر مردم و برنامهریزی برای ایجاد خانههای جوان توسط بخش خصوصی از دیگر تأکیدات رحیمی در این نشست بود.
رحیمی تأکید کرد: جوانها میتوانند راهحل مشکلات باشند، پس باید فضای اعتماد، میدان عمل و مشارکت واقعی برای آنان ایجاد شود.
معاون وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: برای اشتغال جوانان در کشور، دولت تسهیلات ویژهای در نظر گرفته و هر واحدی که اقدام به اشتغال جوانان کند، از تسهیلات دولتی ویژه برخوردار خواهد شد.
رحیمی همچنین با اشاره به تصویب طرح دستیاران جوان دولت وفاق اظهار کرد: در قالب این طرح، یک جوان به عنوان دستیار در بخشهای مختلف انتخاب میشود تا در کنار مدیران مشاورههای لازم را ارائه دهد.
جوانان؛ نقطه اتکای توسعه در آذربایجانغربی
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت:: آذربایجانغربی با بیش از هزار کیلومتر نوار مرزی، ظرفیتهای انسانی گستردهای دارد و ما در حوزه جوانان، با اتکا به همین نیروهای خلاق و ایدهمحور برنامهریزی میکنیم.
سجاد بیرامی در ادامه به بخشهایی از عملکرد یکساله معاونت امور جوانان اشاره کرد: برگزاری ۷۴۰۰ کارگاه آموزشی در حوزههای مختلف، تشکیل و فعالیت ۱۰ شبکه تخصصی جوانان، اجرای طرح «سفر تا سمن» و توانمندسازی بیش از ۵۰۰ دانشجوی جدیدالورود بخشی از این اقدامات است.
وی فعالیت ۱۸۸ سازمان مردمنهاد جوانان در سطح استان، وجود ۴۴ مرکز مشاوره ازدواج فعال، برگزاری ۵۲ کارگاه آموزشی مهارتهای ازدواج، فعالیت ۲۵ ستاد شهرستانی سازماندهی جوانان را از دیگر اقدامات برشمرد.
بیرامی همچنین به فعالیتهای اخیر ادارهکل اشاره کرد و گفت: در حوزه زیرساختی، پروژه بازسازی استادیوم شهید باکری ارومیه در مدت ۴۵ روز انجام شد که یکی از اقدامات شاخص استان بود.
همچنین میزبانی مسابقات بزرگ ملی از جمله بوکس، زورخانهای و برنامههای متعدد اشتغال جوانان از دستاوردهای مهم استان است.
