معینی‌آرانی: بسیاری از جوانان معطل وام ازدواج و فرزندآوری مانده‌اند

یک نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری گفت: روند بررسی پرونده‌ها در برخی بانک‌ها به شکل نگران‌کننده‌ای کند است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی معینی‌آرانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی با اشاره به وضعیت وام‌های ازدواج و فرزندآوری، اظهار داشت: امروز صدها جوان در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل همچنان در صف دریافت تجهیزات وام مانده‌اند و روند بررسی پرونده‌ها در برخی بانک‌ها به شکل نگران‌کننده‌ای کند است.

وی خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی گفت: درخواست می‌کنم فوراً و با نظارت جدی بر عملکرد بانک‌های این شهرستان‌ها، مشکلات موجود برطرف شده و صف‌های طولانی وام کوتاه شود تا جوانان از این تسهیلات بهره‌مند شوند و دیگر شاهد توقف‌های آزاردهنده نباشیم.

