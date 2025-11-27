به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی حاکی از ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان از صبح امروز، پنجشنبه است تا بالاخره بعد از گذشت نزدیک به نیمی از پاییز، مردم استان امیدوار به بارش باران باشند.

سامانه کم فشار بارشی از امروز صبح به تدریج وارد استان سمنان شده و نیمه شمالی و ارتفاعات استان را بیش از دیگر نقاط، تحت تأثیر قرار خواهد داد. این البته خبر خوبی برای مردم استان به ویژه نقاط غربی و صنعتی هم است زیرا می‌تواند آلودگی این روزهای هوا را قدری کم کند.

اداره کل هواشناسی استان سمنان اعلام کرده بر اساس نقشه‌های پیش یابی، فعالیت این سامانه در اواخر وقت فردا و روز جمعه سبب وزش باد شدید و کاهش غلظت غبار و آلاینده‌های جوی می‌شود اما از روز شنبه دوباره غلظت غبار افزایش می‌یابد.

هواشناسی همچنین اعلام کرده فعالیت سامانه بارشی از امروز، پنجشنبه با افزایش ابر در نواحی شمالی و ارتفاعات استان سمنان آغاز می‌شود همچنین از امروز شاهد وزش باد هم خواهیم بود و دمای هوا هم قدری کاهش پیدا می‌کند.

آسمان سمنان امروز نیمه ابری است و شاهد کاهش دمای هوا در مرکز استان خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان با دو درجه کاهش به ۱۶ و پنج درجه بالای صفر رسیده است.

برای مهدیشهر آسمان ابری همراه با افزایش ابر و بارش پراکنده در ارتفاعات گزارش شده است در دامغان شاهد وزش باد خواهیم بود همچنین به مرور طی ساعات آتی سامانه کم فشار بارشی به این شهرستان هم خواهد رسید.

بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز ۱۵ و سه درجه بالای صفر اعلام شده است همچنین ابرها وارد آسمان این شهرستان شده است در میامی هم شرایط مشابه است در این شهرستان هم شاهد ورود سامانه کم فشار بارشی خواهیم بود.

در گرمسار به دلیل وزش باد قدری از آلودگی هوا کاسته شده است آسمان نقاط شمالی این شهرستان از امروز میزبان ابرها خواهد بود از شنبه اما دوباره در گرمسار شاهد افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود. موضوعی که در روزها چهارشنبه حتی مدارس و دانشگاه‌های استان سمنان را غیرحضوری کرد.