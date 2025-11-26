گیلان مه آلود می شود؛ رگبار و رعد و برق در برخی نقاط استان

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: الگوهای جوی نشان‌دهنده نفوذ تدریجی سامانه ناپایدار به منطقه است.

وی افزود: بر این اساس، امروز و فردا شرایط برای ابرناکی، مه‌آلود شدن هوا، کاهش نسبی دما و وزش باد مهیا است و به‌تدریج در برخی نقاط استان رگبار و رعدوبرق رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: از روز جمعه با استقرار جوی غالباً پایدار، ضمن کاهش ابر در نواحی جلگه‌ای و ساحلی، پدیده مه یا هوای مه‌آلود مورد انتظار است.

دادرس گفت: در ارتفاعات و دامنه‌ها نیز وزش باد جنوبی تا اوایل هفته آینده پیش‌بینی می‌شود.