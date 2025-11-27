هشدار نسبت به خروج غیرقانونی دارو از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت: قاچاق معکوس دارو به خروج غیرقانونی داروهای یارانهای یا داروهای تحت قیمت گذاری دولتی از چرخه رسمی و انتقال آن به بازارهای غیرمجاز داخلی و خارجی گفته میشود.
وی اظهار داشت: این موضوع باعث کمبود مصنوعی دارو و کاهش اعتماد مردم به شبکه رسمی دارویی میشود.
مهرزادی با اشاره به عوامل شکل گیری قاچاق معکوس دارو، افزود: تفاوت قیمت دارو در بازار داخلی و خارجی، نقاط ضعف زنجیره تأمین، کمبود دارویی و ناقص بودن سامانههای ردیابی از مهمترین دلایل این تخلف هستند.
سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو درباره اقدامات مقابلهای، گفت: سازمان با رصد لحظهای موجودی داروخانهها و شرکتهای پخش، انجام بازرسیهای میدانی مشترک با پلیس و تعزیرات و برخورد قاطع با انبارهای غیرمجاز تلاش میکند قاچاق معکوس دارو را کنترل کند.
وی تاکید کرد: برای کاهش انگیزه قاچاق، راهکارهای متعددی در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات شامل تقویت سامانههای رصد و رهگیری دارو از مرحله تولید تا مصرف، کنترل سختگیرانه بر داروهای حساس و پرمصرف، بازدید دورهای هدفمند از داروخانهها و شرکتهای پخش، اصلاح سیاستهای قیمت گذاری و مدیریت بازار و افزایش شفافیت مالی است.
مهرزادی افزود: آموزش و توانمندسازی مسئولان فنی داروخانهها و کارکنان توزیع دارو، فرهنگ سازی در سطح عمومی و همکاریهای بین المللی برای مدیریت صادرات قانونی دارو جزو برنامههای سازمان غذا و دارو است.
وی در پایان گفت: با استفاده از سامانههای هوشمند و تحلیل دادهها، بازرسی سازمان غذا و دارو به صورت مستمر سلامت و دسترسی بیماران به داروهای ضروری را پایش میکند و اجازه نمیدهد سودجویی از مسیر قاچاق معکوس امنیت دارویی کشور را تهدید کند.
