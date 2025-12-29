علت اختلال در سامانه پایش کیفیت هوای تهران چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه کریمی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران با اشاره به افزایش توجه شهروندان به موضوع کیفیت هوا در روزهای اخیر، اظهار کرد: در پی اهمیت روزافزون این موضوع، میزان مراجعه به سامانههای اطلاعرسانی افزایش یافته و در برخی بخشهای جانبی سامانه، موارد محدودی از کندی یا تأخیر در نمایش خروجیها مشاهده شده است. این موارد کاملاً مقطعی و محدود بوده و سامانه اصلی پایش کیفیت هوا به نشانی airnow.tehran.ir در تمام این مدت بدون هیچگونه اختلال جدی و بهصورت پایدار در دسترس شهروندان قرار داشته است.
وی با توضیح نحوه تولید و ارائه دادهها افزود: نمایش نقشهها، نمودارها و پیشبینیهای آلودگی هوا مبتنی بر مجموعهای از فرآیندهای تخصصی مدلسازی و پردازشهای روزانه است. این فرآیند که بر پایه دریافت دادههای هواشناسی و انجام تحلیلهای محاسباتی صورت میگیرد، ذاتاً زمانبر بوده و در برخی مقاطع به دلیل پیچیدگی فرایند پردازش داده، ممکن است ارائه برخی خروجیها با اندکی تأخیر همراه شود؛ موضوعی که کاملاً طبیعی است و در تمامی سامانههای مبتنی بر مدلسازی و دادهپردازی پیشرفته رخ میدهد.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران تأکید کرد: این موارد هیچ خللی در روند پایش کیفیت هوا ایجاد نکرده و فرآیند تولید، تحلیل و انتشار دادهها بهطور منظم و مستمر در حال انجام است. وقفههای گذرایی که در برخی مواقع مشاهده میشود، بیش از هر چیز ناشی از افزایش حساسیت شهروندان در روزهای اخیر و پیگیری دقیق آنان از وضعیت شاخصهای آلودگی هواست.
کریمی در ادامه با اشاره به اقدامات فنی انجامشده گفت: همکاران شرکت کنترل کیفیت هوا بههمراه تیمهای متخصص سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بهصورت مستمر و ۲۴ ساعته مشغول پایش سامانه، کنترل زیرساختها و رفع هرگونه اختلال احتمالی هستند تا شهروندان بتوانند در تمام ساعات شبانهروز به اطلاعات بهروز، دقیق و قابل اتکا دسترسی داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری تهران همچنان بر ارائه خدمات پایدار، شفاف و قابل اعتماد در حوزه پایش کیفیت هوا تأکید دارد و از همراهی و توجه شهروندان قدردانی میکند.
