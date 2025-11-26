  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۷:۲۹

پیام تبریک ترامپ خطاب به لبنان با لحن هشدارآمیز!

رئیس جمهور آمریکا با ارسال پیامی خطاب به لبنان بار دیگر مواضع مداخله جویانه خود را در امور داخلی این کشور تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ارسال پیامی خطاب به جوزف عون رئیس جمهور لبنان به مناسبت سالگرد استقلال این کشور مدعی شد که واشنگتن به دنبال گسترش همکاری‌های خود با لبنان و ساخت آینده‌ای بهتر برای این کشور است.

وی در این پیام با لحنی هشدار آمیز مدعی شد که لبنان در یک ۲ راهی تاریخی قرار دارد و می‌تواند فرصت ترسیم مسیر به سمت شکوفایی اقتصادی را به دست آورد!

این کنایه ترامپ به موضوع مداخلات آمریکا در مسائل داخلی لبنان و فشارهای این کشور برای خلع سلاح حزب الله برمی گردد.

آمریکا در حالی به دنبال خلع سلاح حزب الله است که حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان از زمان اجرای رسمی آتش بس به هیچ عنوان متوقف نشده و در آخرین مورد مناطق مسکونی ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داد.

کد خبر 6668535

    • IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      13 0
      پاسخ
      خداوند بزودی زود از تو و نتانياهو و همهٔ نسل کش های پست و پلشت و پلید به سختی انتقام خواهد گرفت! منتظر بمان!
      • IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
        6 0
        ان شاء الله..
    • NP IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      1 0
      پاسخ
      دولتمردان لبنان خودشون همسو با غرب و اروپا هستند حتی خود وزرای لبنان اطرافیان دولت خیلی هاشون هم غیر مسلمان هستند . و این یک واقعیته بهتره تو مسائل لبنان مثل سیاست متوازن چین رفتار کرد .چون چه خوبی کنی چه بدی باز در آخر انگشت اتهاماتشان میاد به سمت ایران .

