پیام تبریک ترامپ خطاب به لبنان با لحن هشدارآمیز!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ارسال پیامی خطاب به جوزف عون رئیس جمهور لبنان به مناسبت سالگرد استقلال این کشور مدعی شد که واشنگتن به دنبال گسترش همکاری‌های خود با لبنان و ساخت آینده‌ای بهتر برای این کشور است.

وی در این پیام با لحنی هشدار آمیز مدعی شد که لبنان در یک ۲ راهی تاریخی قرار دارد و می‌تواند فرصت ترسیم مسیر به سمت شکوفایی اقتصادی را به دست آورد!

این کنایه ترامپ به موضوع مداخلات آمریکا در مسائل داخلی لبنان و فشارهای این کشور برای خلع سلاح حزب الله برمی گردد.

آمریکا در حالی به دنبال خلع سلاح حزب الله است که حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان از زمان اجرای رسمی آتش بس به هیچ عنوان متوقف نشده و در آخرین مورد مناطق مسکونی ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داد.