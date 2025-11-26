مظفر: بازی خوبی با پاناما داشتیم؛ دنبال بردن ایتالیا و صعود هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از پیروزی ۶ بر ۲ مقابل پاناما در جام جهانی ۲۰۲۵ به میزبانی فیلیپین گفت: اولین برد تیم ملی در جام جهانی را به مردم ایران تبریک می گویم. بازی آسانی نداشتیم.

او ادامه داد: موقعیت‌های گل زیادی داشتیم و تعداد قابل توجهی از آنها را از دست دادیم اما با این وجود توانستیم ۶ گل بزنیم.

مظفر تاکید کرد: می‌توانستیم دو گل هم نخوریم و از اینکه سه امتیاز را کسب کردیم خیلی راضی هستم. تمام تیم بازی برزیل و ایتالیا را از نزدیک خواهد دید تا شناخت بهتری نسبت به شیوه نمایش بازی ایتالیا که حریف بعدی ماست پیدا کنیم. شناخت کافی از ایتالیا هم داریم و امیدوارم موفق شویم.

وی در خصوص انگیزه ایران برای صعود به دور حذفی تصریح کرد: از ابتدا گفتیم با وجود اینکه در گروه سختی هستیم هدفمان صعود از گروه است و آماده بازی با ایتالیا می‌شویم. از روز اول انگیزه داشتیم و این انرژی تا روز آخر وجود دارد.