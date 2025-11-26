  1. ورزش
پیروزی پرگل فوتسال بانوان ایران در جام جهانی

تیم ملی فوتسال بانوان ایران موفق با کسب پیروزی پرگل مقابل پاناما شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتسال بانوان ایران و پاناما از ساعت ۱۳:۳۰ امروز چهارشنبه در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵ به میزبانی فیلیپین برگزار شد که با پیروزی ۶ بر ۲ شاگردان شهرزاد مظفر همراه بود.

الهام عناف جه، نسیمه غلامی و فرشته کریمی (دوگل) فاطمه رحمتی و فرشته خسروی، برای ایران و کنیا ویارئال و ماریو پرز نیز برای پاناما گلزنی کردند.

فرزانه توسلی، فاطمه رحمتی، نسترن مقیمی، الهام عنافچه، مهتاب بنابی، شیرین صفار، مارال ترکمان، فرشته کریمی، زهرا لطف آبادی، سارا شیربیگی، نسیمه غلامی، مهسا کمالی، فرشته خسروی و طاهره مهدی‌پور در لیست بازی امروز حضور داشتند.

مهسا کمالی در این بازی کارت زرد گرفت.

تیم ملی ایران در گروه D با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما همگروه است که اولین بازی را مقابل برزیل متحمل شکست شده بود اما حالا با پیروزی مقابل پاناما آماده تقابل با ایتالیا می‌شود.

شاگردان شهرزاد مظفر برای صعود قطعی به دور حذفی جام جهانی ۲۰۲۵ نیاز به پیروزی مقابل ایتالیا حریف سرسخت دیگر خود هستند. دیدار دو تیم ساعت ۱۲:۳۰ شنبه ۸ آذرماه برگزار می‌شود.

