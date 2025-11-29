به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران امروز در حساسترین مسابقه مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۵ به مصاف ایتالیا میرود؛ دیداری که میتواند سرنوشت صعود شاگردان شهرزاد مظفر را تعیین کند.
گروه سخت ایران؛ یک شکست؛ یک پیروزی و حالا یک فرصت بزرگ
ایران در گروه D این رقابتها با تیمهای برزیل و پاناما همگروه بود؛ گروهی که حضور برزیل قدرتمند یکی از مدعیان همیشگی قهرمانی آن را به یکی از پیچیدهترین گروههای تورنمنت تبدیل کرده است.
تیم ملی کشورمان در نخستین بازی برابر برزیل تن به شکست داد ولی در ادامه با ارائه نمایشی برتر برابر پاناما به یک پیروزی ارزشمند رسید تا همچنان امیدش برای حضور در مرحله حذفی زنده بماند. با این شرایط ایران برای صعود فقط یک نتیجه میخواهد آن هم برد برابر ایتالیا که یکی دیگر از تیم قدرتمند این رقابتها به شمار میرود.
زمان و محل برگزاری
این دیدار امروز از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران در کشور فیلیپین برگزار خواهد شد؛ جایی که ایران در پی تکرار یک روز تاریخی است.
مقایسه جایگاه جهانی و شرایط دو تیم
با اینکه ایران در رده نهم رنکینگ جهانی قرار دارد و ایتالیا رتبه هفتم را در اختیار دارد ولی اختلاف جایگاهها فاصلهای در کیفیت تیمی ایجاد نکرده و شرایط نوید یک تقابل نزدیک را میدهد.
ایتالیا؛ بهترین خط حمله جام جهانی
تیم ایتالیا یکی از آمادهترین تیمهای حاضر در فیلیپین است. آنها در نخستین روز مسابقات با پیروزی خیرهکننده ۱۷ بر صفر مقابل پاناما بهترین برد تاریخ خود را ثبت کردند و گلزنی مقابل برزیل نیز باعث شده تعداد گلهای زدهشان به ۱۸ برسد؛ آماری که آنها را تا اینجای رقابتها بهترین تیم هجومی جام کرده است.
ایتالیاییها مسیر دشواری را برای حضور در جام جهانی پشت سر گذاشتند. آنها در مرحله اول انتخابی از سد لیتوانی، کرواسی و صربستان گذشتند و در مرحله دوم نیز مجارستان و سوئد را شکست دادند. تنها شکستشان مقابل پرتغال رقم خورد؛ با این حال جواز حضور در میان چهار تیم برتر اروپا و سپس جام جهانی را به دست آوردند.
سناریوی صعود ایران
در صورت پیروزی برابر ایتالیا، ایران در کنار برزیل مستقیماً راهی مرحله یکچهارم نهایی میشود؛ جایی که باید با پرتغال روبهرو شود تیمی که یکی از بهترینهای اروپا و یکی از مدعیان اصلی این تورنمنت به حساب میآید.
