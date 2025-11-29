  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

جام جهانی فوتسال زنان؛

پیروزی تیم ملی فوتسال زنان ایران در نیمه نخست برابر ایتالیا

پیروزی تیم ملی فوتسال زنان ایران در نیمه نخست برابر ایتالیا

نیمه نخست دیدار تیم های ملی فوتسال زنان ایران و ایتالیا در رقابت های جام جهانی با پیروزی تیم ملی کشورمان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتسال زنان ایران و ایتالیا از ساعت ۱۲:۳۰ امروز (شنبه ۸ آذر) در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵ به میزبانی فیلیپین برگزار شد که با پیروزی یک بر صفر تیم ملی کشورمان در نیمه نخست همراه بود.

در نیمه نخست این دیدار الهام عنافچه برای ایران گلزنی کرد.

فرزانه توسلی، نسیمه غلامی، مهتاب بنایی، مهسا کمالی، مارال ترکمان در ترکیب ابتدایی بازی امروز حضور داشتند.

تیم ملی ایران در گروه D با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما همگروه است که اولین بازی را مقابل برزیل متحمل شکست و در دومین دیدار برابر پاناما به پیروزی رسید.

هدایت تیم ملی فوتسال زنان ایران به عهده شهرزاد مظفر است.

کد خبر 6671742

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امبن IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      2 5
      پاسخ
      مربی اصلا در سطح باشگاهی هم نیست تیم جلو هست همه با استرس فقط توپ رو از رمین دور میکنند ،افتضاح در افتضاح
      • یوسف وزیری IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        4 1
        خداییش بی انصافی نکن تیمی بعدز چند سال رفته مسابقات آسیایی و سهمیه جام جهانی گرفته با امکانات خیلی ضعیف توی. مسابقات شامس صعود داشته باید سرتا پای مربی و بازیکنا طلا گرفت شما فکر کنم اشتباه گرفتین با تیم ملی بزرگسالان ایران و آقای قلعه نویی
    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      11 1
      پاسخ
      درود شیردختران ایران تیم همیشه قهرمان و قدرت مند ایران 💪💪
    • محمود IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      5 1
      پاسخ
      انشاالله پیروزی دختران ایران

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها