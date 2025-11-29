پیروزی تیم ملی فوتسال زنان ایران در نیمه نخست برابر ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتسال زنان ایران و ایتالیا از ساعت ۱۲:۳۰ امروز (شنبه ۸ آذر) در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵ به میزبانی فیلیپین برگزار شد که با پیروزی یک بر صفر تیم ملی کشورمان در نیمه نخست همراه بود.

در نیمه نخست این دیدار الهام عنافچه برای ایران گلزنی کرد.



فرزانه توسلی، نسیمه غلامی، مهتاب بنایی، مهسا کمالی، مارال ترکمان در ترکیب ابتدایی بازی امروز حضور داشتند.



تیم ملی ایران در گروه D با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما همگروه است که اولین بازی را مقابل برزیل متحمل شکست و در دومین دیدار برابر پاناما به پیروزی رسید.

هدایت تیم ملی فوتسال زنان ایران به عهده شهرزاد مظفر است.