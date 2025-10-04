به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه منوچهر حبیبی به همراه حمزه رستم‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران، در قالب بازدیدی سرزده از اداره‌کل شیلات استان، ضمن بررسی آخرین وضعیت طرح‌ها و برنامه‌های شیلاتی، بر لزوم همگرایی بین دستگاه‌های اجرایی و استفاده هدفمند از فرصت‌های مرزی استان برای توسعه اقتصادی تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه در این نشست، با بیان اینکه توسعه متوازن و پایدار استان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی است، اظهار داشت: استان کرمانشاه با برخورداری از منابع آبی غنی، توان بالایی در حوزه پرورش و تولید آبزیان دارد و می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم شیلات کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه استان گفت: همسایگی با کشور عراق یک امتیاز کم‌نظیر برای توسعه صادرات محصولات شیلاتی به شمار می‌رود. ایجاد پایانه تخصصی صادرات آبزیان در قصرشیرین از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند جهش بزرگی در تولید، اشتغال و تجارت مرزی ایجاد کند.

حبیبی همچنین جذب سرمایه‌گذاران در حوزه شیلات را ضرورتی اساسی دانست و افزود: سرمایه‌گذاری در مراکز تولید و پرورش ماهی، توسعه زنجیره‌های فرآوری و حمایت از بخش خصوصی باید با جدیت دنبال شود تا ارزش‌افزوده بخش شیلات در استان افزایش یابد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های متنوع کرمانشاه در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و تجارت مرزی تصریح کرد: اگر این توانمندی‌ها به‌صورت منسجم و با نگاه راهبردی مدیریت شوند، می‌توانند ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی، جایگاه استان را در عرصه ملی و منطقه‌ای ارتقا دهند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر توسعه متوازن در بخش‌های مختلف گفت: توسعه تنها محدود به یک حوزه نیست. باید در تمام زمینه‌ها از زیرساخت‌های عمرانی و حمل‌ونقل گرفته تا آموزش، بهداشت، فرهنگ و اشتغال، رشد هماهنگ و پایدار داشته باشیم تا کیفیت زندگی مردم ارتقا یابد.

وی همچنین همگرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را رکن اصلی پیشرفت دانست و اظهار کرد: هیچ نهادی به‌تنهایی قادر به حل مشکلات نیست. توسعه زمانی محقق می‌شود که دولت، بخش خصوصی و مردم در کنار هم قرار گیرند و با همکاری و هم‌افزایی اهداف مشترک را دنبال کنند.

حبیبی با اشاره به اهمیت مرزهای استان افزود: کرمانشاه بیشترین مرز مشترک را با کشور عراق دارد و این موقعیت جغرافیایی می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل استان به دروازه صادرات کالاهای ایرانی شود. توسعه بازارچه‌های مرزی، تسهیل فرایندهای گمرکی و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از اولویت‌های کاری ماست.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت جهادی و پاسخ‌گویی عملی به مطالبات مردم گفت: انتظار مردم از مسئولان خدمت صادقانه و ملموس است. در شرایط کنونی باید با روحیه کار مضاعف، تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و استفاده بهینه از منابع موجود، مسیر توسعه همه‌جانبه استان را هموار کنیم.