به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد آرمند عصر پنجشنبه در همایش طلاب و روحانیون غرب استان کرمانشاه با عنوان «بصیرت سلیمانی در سایه ولایت علوی» که در مسجد مهدیه شهرستان قصرشیرین برگزار شد، به بیان مطالبات مرزنشینان این شهرستان پرداخت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مهم مرزی قصرشیرین اظهار کرد: مردم این شهرستان خواستار بهره‌مندی از ظرفیت‌های مرزی، فعال‌سازی قانون تجارت مرزی و برخورداری از عوائد آن هستند تا رونق اقتصادی و بهبود معیشت منطقه تأمین شود.

امام جمعه قصرشیرین افزود: عدم برخورداری مردم از عوائد مرزی، به عنوان یک مطالبه بحق، موجب نارضایتی مرزنشینان شده و انتظار می‌رود این موضوع در اولویت تصمیم‌گیری‌های مسئولان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام آرمند با تأکید بر اهمیت توسعه مرزهای اقتصادی تصریح کرد: قصرشیرین با وجود برخورداری از بیشترین نوار مرزی مشترک با کشور عراق، از تعطیلی قانون تجارت مرزی گلایه‌مند است و مردم خواستار بهره‌مندی عادلانه از این ظرفیت‌ها همانند دیگر شهرستان‌های مرزی هستند.

وی خاطرنشان کرد: فعال‌سازی قانون تجارت مرزی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش رضایتمندی عمومی در این منطقه ایفا کند.