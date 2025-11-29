طوفان ۳گله در تبریز برای بازگشت تراکتور؛چادرملو ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و چادرملو اردکان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز شنبه در هفته یازدهم لیگ برتر پیگیری شد که با پیروزی ۳ بر یک میزبان تبریزی همراه بود. (دروژدک ۴۸ و ۵۲) و تومسیلاو اشتراکالی (۶+۹۰) برای تراکتور و هادی حبیبی‌نژاد (۵۶ - پنالتی) برای چادرملو گلزنی کردند.

ترکیب تراکتور

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی (۷- محمد نادری)، تیبور هالیلوویچ، خامروبکوف (۴۶- مهدی شیری)، مهدی ترابی (۷۰- تومیسلاو اشتراکالی)، دروژدک دوماگوج رجی لوشکیا (۴۶- مهدی هاشم نژاد) و امیرحسین حسین‌زاده (۸۸ - مسعود زائرکاظمینی)

ترکیب چادرملو:

ادسون ماردن، سعید محمدی‌فرد، سیروس صادقیان، علی طاهران (۶۲- علی خدادادی)، سگوندو پورتوکاررو، محمدحسین خسروی، رضا میرزایی (۶۲- امیررضا اسلام طلب)، رضا محمودآبادی (۶۲- محمدطاها فراهانی)، هادی حبیبی‌نژاد، ماریو نیکولاس اوتازو و رنی سیمیسترا.

شروع تلخ تراکتور با یک مصدومیت

تراکتور که برای کسب سه امتیاز مهم این دیدار خانگی بازی را مالکانه و رو به جلو شروع کرد خیلی زود با شوک مصدومیت صادق محرمی مدافع راست خود روبرو شد محرمی در دقیقه ۷ روی خطای عجیب و بی دلیل سیمیسترا دچار آسیب دیدگی شد تا تعویض شده و محمد نادری جای او را بگیرد.

خبر تلخ برای اسکوچیچ که روی بازگشت محرمی حساب ویژه باز کرده بود اما حالا مجبور است احتمالا دوری دوباره این بازیکن را تحمل کند.

بازی فیزیکی دو تیم در نیمه اول چندان صحنه گلزنی خاصی را به همراه نداشت. اشتباه مدافع چادرملو و در پی آن شوت بی دقت دروژدک در دقیقه ۱۲ یکی از صحنه‌های مهم بازی بود اما بدون شک شوت سرکش حسین زاده در دقیقه ۴۵ و واکنش خارق‌العاده ماردن دروازه بان چادرملو مهم‌ترین صحنه در نیمه نخست بود که گل نشد تا ۴۵ دقیقه ابتدایی بدون گل به پایان برسد.

طوفان ۵ دقیقه‌ای در تبریز

اسکوچیچ در نیمه دوم تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب تیمش گرفت تا با ورود مهدی شیری و بیرون کشیدن خامروبکوف شیوه بازی تیمش را تغییر دهد. تاکتیکی که خیلی زود چادرملو را سردرگم کرد و این تیم در دقیقه ۴۷ و ۵۲ روروی کار تیمی و ترکیبی تراکتوری‌ها توسط دروژدک دو گل زد.

حملات تراکتور پس از این دو گل هم ادامه پیدا کرد تا روی اشتباه ماردن، ترابی در موقعیت گل قرار بگیرد اما شوت سر ضرب او با اختلاف اندک از کنار دروازه بدون دروازه‌بان بیرون رفت.

تلاش چادرملو برای بازگشت

پس از گذشت ۱۵ دقیقه از نیمه دوم، شاگردان سعید اخباری بار دیگر خود را پیدا کردند و بالاخره توانستند یکی از گل‌های خورده را در دقیقه ۵۶ از روی نقطه پنالتی جبران کنند. آنها در دقیقه ۸۰ هم صاحب موقعیت گل دیگری شدند اما خلیل زاده مانع از این امر شد.

تراکتور در آخرین دقیقه ازوقت‌های اضافه روی تصمیم VAR به پنالتی رسید و اشتراکالی سومین گل تیمش را به ثمر رساند تا تراکتور به سه امتیاز حساس مسابقه برسد و صاحب ۱۶ امتیاز از ۱۰ بازی شود و با یک دیدار کمتر نسبت به رقیبان به رده چهارم صعود کند. چادرملو نیز ۱۷ امتیازی ماند تا سوادی صدرنشینی این تیم از دست برود.