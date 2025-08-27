  1. بین الملل
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

پاپ «لئو چهاردهم» به درخواست اسقف‌های بیت المقدس برای صلح در غزه پیوست

پاپ «لئو چهاردهم» به درخواست اسقف‌های بیت المقدس برای صلح در غزه پیوست

پاپ «لئو چهاردهم» با درخواست اسقف‌های ارتدکس لاتین و یونانی برای پایان دادن به جنگ در غزه و ورود آزادانه کمک‌های بشردوستانه به این منطقه محاصره‌شده، همصدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واتیکان نیوز، اسقف‌های ارتدکس لاتین و یونانی بیت المقدس درخواست مشترکی برای صلح در غزه منتشر کرده و اعلام کردند که هیچ دلیلی برای توجیه «جابجایی جمعی عمدی و اجباری غیرنظامیان» (در غزه) وجود ندارد.

بر اساس اعلام این وبگاه، امروز چهارشنبه نیز پاپ لئو چهاردهم هم با آنها همصدا شد و روز دعا و روزه برای صلح را (که در روز جمعه، ۲۲ آگوست برگزار شد) گرامی داشت.

پاپ لئو چهاردهم در سخنانی در این خصوص گفت: امروز من درخواست مؤکد خود را از طرفین درگیر و جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به درگیری در سرزمین مقدس که باعث وحشت، ویرانی و مرگ بسیاری شده است، تجدید می‌کنم.

وی همچنین خواستار ورود ایمن کمک‌های بشردوستانه به غزه و حفاظت از غیرنظامیان شد و افزود: من خواستار آزادی همه اسیران، برقراری آتش‌بس دائمی، تسهیل ورود ایمن کمک‌های بشردوستانه و رعایت کامل قوانین بشردوستانه - به ویژه تعهد به حفاظت از غیرنظامیان و ممنوعیت‌های مجازات جمعی، استفاده بی‌قید و شرط از زور و جابجایی اجباری مردم - هستم.

