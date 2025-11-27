به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی سیرت پیش از ظهر پنجشنبه در کنگره «طلایداران سنگر و منبر» که با حضور جمعی از رزمندگان دفاع مقدس، فرماندهان، خانواده‌های شهدا و روحانیون برگزار شد، با تأکید بر تأثیر حضور روحانیون در جبهه‌ها، گفت: نقش روحانیت در دفاع مقدس نه‌تنها در تقویت روحیه رزمندگان مؤثر بود، بلکه مشروعیت‌بخشی به انقلاب اسلامی را نیز به همراه داشت.

وی افزود: حضور علما در میدان‌های نبرد با رهبری حضرت امام خمینی (ره)، موجب پیوند عمیق میان دین و دفاع از کشور شد و این امر سبب شد که انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با پشتوانه فقهی و معنوی مستحکم‌تری پیگیری شود.

حجت‌الاسلام محمدی‌سیرت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه استان مازندران، گفت: استان مازندران با داشتن بیشترین امامزادگان و ارادت دیرینه مردم این منطقه به اهل بیت (ع)، همواره در کنار انقلاب اسلامی و در جبهه‌های جنگ حضور فعال داشت.

وی اضافه کرد: مردم این استان با ایمان راسخ خود، در کنار روحانیت و نیروهای مسلح برای دفاع از کشور ایستادند.

وی سپس به تأسیس بسیج مستضعفین در سال ۱۳۵۸ و پیام‌های امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۷ برای تشکیل هسته‌های مقاومت در سراسر جهان اشاره کرد و گفت: حضرت امام خمینی (ره) در آن زمان بر ضرورت تشکیل هسته‌های مقاومت تأکید کردند و امروز شاهد حضور این هسته‌ها در کشورهای مختلف هستیم که نشان از درک عمیق امام از جبهه‌سازی جهانی مقاومت دارد.

حجت‌الاسلام محمدی‌سیرت به خاطراتی از حضور روحانیون در خطوط مقدم جنگ پرداخت و اظهار داشت: حضور علما در جبهه‌ها در کنار رزمندگان، موجب آرامش و تقویت روحیه آنان شد.

وی افزود: علمای بزرگی همچون آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله جوادی‌آملی در کنار رزمندگان بودند و نقش مهمی در هدایت معنوی و دینی آن‌ها ایفا می‌کردند.

وی همچنین بر اهمیت پشتیبانی مردمی از جبهه‌ها تأکید کرد و گفت: در کنار حضور روحانیون، پشتیبانی مردمی از جبهه‌ها و حمایت‌های معنوی و مادی مردم از رزمندگان نقش بسزایی در پیروزی‌های دفاع مقدس داشت.

نماینده ولی فقیه در سپاه نیروی قدس خاطرنشان کرد: از ایجاد ستادهای پشتیبانی جبهه‌ها گرفته تا مشارکت در مراسم‌های تشییع شهدا، علما همواره در رأس این حرکت‌های مردمی قرار داشتند.

حجت‌الاسلام محمدی‌سیرت به دسیسه‌های دشمنان انقلاب اسلامی در طول سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: دشمنان انقلاب اسلامی همواره در تلاش بودند تا با توطئه‌چینی، نظام جمهوری اسلامی را از مسیر خود منحرف کنند. اما به لطف هدایت‌های مقام معظم رهبری، هیچ‌یک از اهدافشان محقق نشده است.

وی در پایان به سخنان مقام معظم رهبری پس از حملات اخیر دشمن به ایران اشاره کرد و گفت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سه ساعت و نیم پس از حمله دشمن، نخستین پیام خود را صادر کردند و بر تداوم راه شهدا و جانشینی فرماندهان شهید تأکید کردند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در آن پیام از جانشینان فرماندهان شهید خواستند که به وظایف خود عمل کرده و روند مقاومت را ادامه دهند.