به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کاروند ظهر یکشنبه در جمع مبلغان اظهار داشت: همه دستاوردهای نظام، مرهون خون پاک شهداست.

وی افزود: هفته دفاع مقدس، مجموعه‌ای از برجسته‌ترین افتخارات ملت بزرگ ایران در دفاع از انقلاب، شریعت و اسلام ناب محمدی(ص) و دفاع از مرزهای آبی و خاکی میهن‌اسلامی را در خود دارد که دلیرمردانش درخشنده‌ترین و نفیس‌ترین حماسه‌ها را در طول تاریخ این سرزمین به یادگار گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه شهر تویسرکان در دوران دفاع مقدس ۳ بار آماج حملات هوایی دشمن قرار گرفت، افزود: جاری بودن روح مقاومت و دفاع مقدس در جامعه، سرمایه‌ای پایان ناپذیری را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است که طی دهه‌های اخیر انقلاب اسلامی را در مواجهه با چالش‌ها، بحران‌ها و مشکلات تحمیلی ناشی از سناریوهای جبهه معاندین نظام به‌ویژه در عرصه تحریم‌ها و تهدیدهای استکباری به سلامت عبور دهد.

سرپرست تبلیغات اسلامی تویسرکان ادامه داد: تمام دستاوردهای نظام اسلامی مرهون خون پاک شهداست و به تعبیر مقام معظم رهبری، شهدا اقتدار جمهوری اسلامی ایران هستند.

نقش روحانیون در دفاع مقدس بر هیچ کس پوشیده نیست

رابط روحانیون طرح هجرت تویسرکان نیز گفت: نقش روحانیون در دفاع مقدس بر هیچ کس پوشیده نیست.

حجت‌الاسلام محمد رضیئی به وجود ۲۱ شهید روحانی در شهرستان تویسرکان اشاره و در خصوص نقش روحانیون در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: روحانیون مبارز و متعهد همواره صیانت از اسلام و انقلاب را در دستور کار خود قرارداده و در گوشه و کنار این مرز و بوم و به خصوص در دوران دفاع مقدس با تقویت نیروی نظامی و همچنین فکری و اعتقادی سایر رزمندگان دین خود را به انقلاب و اسلام ادا کردند.

رضیئی یادآور شد: روحانیون با ایمان قلبی و اعتقاد راسخ به خداوند متعال علاوه بر تبلیغ و ترویج دین و برپایی جلسات اخلاق در مناطق عملیاتی، جان خود را در طبق اخلاص نهادند و با پوشیدن لباس رزم جان خویش را نثار سرافرازی انقلاب و اسلام کردند.