۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

وزش باد و غبار محلی در مناطق مرزی کرمانشاه پیش‌بینی شد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: با عبور موجی ناپایدار از جو منطقه، در نیمه غربی استان به‌ویژه نواحی مرزی وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

علی‌محمد زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، موجی ناپایدار طی امشب و فردا (دوشنبه) از جو منطقه عبور می‌کند که این موج ضمن افزایش نسبی دمای شبانه، در برخی ساعات سبب وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک محلی خواهد شد.

وی افزود: انتظار می‌رود در ساعاتی از عصر دوشنبه تا ظهر سه‌شنبه، هوا در نیمه غربی استان به‌ویژه مناطق مرزی به‌صورت نسبتاً غبارآلود درآید.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: از بعدازظهر سه‌شنبه تا پایان هفته، پدیده جوی قابل توجهی برای منطقه پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود.

زورآوند تصریح کرد: کمینه دمای هوا که در روز سه‌شنبه به‌طور نسبی کاهش می‌یابد، از روز چهارشنبه تا پایان هفته در بیشتر نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.

