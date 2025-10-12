علیمحمد زورآوند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل از دادههای هواشناسی، موجی ناپایدار طی امشب و فردا (دوشنبه) از جو منطقه عبور میکند که این موج ضمن افزایش نسبی دمای شبانه، در برخی ساعات سبب وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک محلی خواهد شد.
وی افزود: انتظار میرود در ساعاتی از عصر دوشنبه تا ظهر سهشنبه، هوا در نیمه غربی استان بهویژه مناطق مرزی بهصورت نسبتاً غبارآلود درآید.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: از بعدازظهر سهشنبه تا پایان هفته، پدیده جوی قابل توجهی برای منطقه پیشبینی نمیشود و شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود.
زورآوند تصریح کرد: کمینه دمای هوا که در روز سهشنبه بهطور نسبی کاهش مییابد، از روز چهارشنبه تا پایان هفته در بیشتر نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.
