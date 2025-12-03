چین خواستار قطع روابط آمریکا با تایوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «چاینا دیلی»، «لین جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که پکن به‌شدت با هرگونه تبادل رسمی بین ایالات متحده و جزیره تایوان مخالفت دارد و از واشنگتن خواست این روابط را متوقف کرده و پیام اشتباه به جدایی‌طلبان ندهد.

وی با اشاره به رایزنی تایوان برای احیای روابط با هندوراس، افزود: اصل «چین واحد» زیربنای سیاسی و پیش‌شرط اساسی روابط چین و هندوراس است و رشد مناسبات دو جانبه در منافع بنیادی و بلندمدت هر دو کشور و ملت قرار دارد.

مخالفت با اختصاص دارایی‌های روسیه به اوکراین

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که پکن، اقدام اتحادیه اروپا در تلاش برای مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه را محکوم می‌کند و تأکید کرد که همه طرف‌ها باید به حل سیاسی بحران کمک کرده و شرایط لازم برای مذاکرات صلح را فراهم کنند، نه برعکس.

این سخنان در حالی بیان شد که اتحادیه اروپا قصد دارد دارایی‌های مسدود شده روسیه را مصادره کرده و به اوکراین اختصاص دهد.