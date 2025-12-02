دیدار جمعی از نمایندگان پارلمان ژاپن با سفیر چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، یک گروه چندحزبی از نمایندگان پارلمان ژاپن که خواستار گسترش روابط دوستانه با پکن هستند، با «وو جیانگ‌هاو» سفیر چین در توکیو دیدار کردند.

خبرگزاری دولتی توکیو نوشت: این دیدار با هدف ایجاد کانال‌های ارتباطی غیررسمی و کاهش تنش بین توکیو و پکن صورت گرفته است.

در این نشست، «یوکو اوبوچی» نماینده حزب لیبرال دموکرات به عنوان حزب حاکم ژاپن، به طرف چینی اعلام کرد که نمایندگان مایل هستند در راستای تنش زدایی و تقویت روابط پارلمانی، به چین سفر کنند.

در جریان دیدار، دو طرف درباره اظهارات اخیر «سانائه تاکایچی» نخست‌وزیر ژاپن درباره تایوان، گفت‌وگو کردند.

این درحالی است که «شینجیرو کویزومی» وزیر دفاع ژاپن تأکید کرده که توکیو برنامه استقرار موشک‌های میان‌برد در جزیره «یوناگونی»، در ۱۱۰ کیلومتری تایوان را کنار نگذاشته است؛ موضوعی که واکنش تند چین را در پی داشته است.

طی هفته‌های اخیر، تنش‌ها بین پکن و توکیو تشدید شده و دلیل آن هم اظهارات سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن، در مورد هرگونه اقدام نظامی چین علیه جزیره تایوان بوده است.

نخست وزیر ژاپن، چین را تهدید کرده و گفته بود که حمله به تایوان، موجودیت ژاپن را به مخاطره می‌اندازد و ممکن است به مداخله نظامی توکیو منجر شود.

چین خواستار عقب نشینی نخست وزیر ژاپن از این اظهارات شده و از شهروندان خود خواسته است تا از سفر به ژاپن خودداری کنند. این تصمیم چین به لغو گسترده سفر شهروندانش به این کشور آسیایی منجر شده و می‌تواند ضرر اقتصادی هنگفتی به ژاپن وارد کند.